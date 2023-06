Fábio: “Forró Caju reúne música de qualidade e muita segurança”

“O Forró Caju é uma festa que está no coração do aracajuano e do sergipano. E este ano, o evento reúne forró de qualidade e muita segurança, o que, sem dúvida, contribuiu para que o público comparecesse em peso”. A afirmação foi feita pelo governador Fábio Mitidieri ao comparecer à quarta noite de shows na praça dos mercados centrais, nesta segunda-feira, 26. Ao ser recepcionado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o governador elogiou a estrutura montada para os sete dias de programação e destacou que a edição 2023 da festa organizada pela Prefeitura representa a “perpetuação da nossa cultura”. O vice-governador Zezinho Sobral também marcou presença no evento.

“A festa está linda. O Forró Caju já faz parte da nossa tradição junina, é um patrimônio cultural do estado e vê-lo ganhar projeção, a cada ano, nos enche de orgulho. Parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira e a Prefeitura de Aracaju pela organização deste evento que se soma ao nosso Arraiá do Povo para tornar esse mês de junho especial. Gerar emprego junto à perpetuação da nossa cultura é a receita para uma gestão próspera e feliz. Então, parabéns ao nosso prefeito pela belíssima festa. Se Sergipe é o país do forró, Aracaju é a capital da alegria”, afirmou o governador.

O vice-governador Zezinho Sobral também enalteceu a festa realizada pela Prefeitura. “É mais um atrativo para este mês de junho que envolve a todos. É um momento muito especial da cultura sergipana. O prefeito Edvaldo Nogueira está de parabéns por essa grande festa que simboliza a cultura da nossa gente. Como sergipano apaixonado, vim com muita expectativa, especialmente para assistir ao show da prata da casa, a nossa Calcinha Preta”, expressou.

Ao receber o governador e o vice-governador, o prefeito Edvaldo Nogueira ressaltou que o Forró Caju e o Arraiá do Povo se complementam. “Essa grande parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura mostra que, quando o poder público se une, é possível fazer mais e melhor. Temos uma grande programação na Orla, temos uma grande programação no Forró Caju e como resultado, uma capital que respira cultura e alegria”, salientou o prefeito.

Edvaldo também comemorou o sucesso da quarta noite de shows na praça Hilton Lopes, que foi comandada por grandes artistas como Solange Almeida, Calcinha Preta e Raí Saia Rodada. “Em plena segunda-feira a arena está totalmente lotada, demonstrando a força da nossa festa. O Forró Caju é um evento maravilhoso que representa a nossa cultura, que tem alegria, segurança e muito amor”, completou o gestor.

Além do governador Fábio Mitidieri e do vice-governador Zezinho Sobral, também prestigiaram a festa o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos, vereadores e secretários de Estado.

Foto: Ana Lícia Menezes