Fábio Henrique toma posse como deputado federal em Brasília

Fábio Henrique (UB) tomou posse nesta quinta-feira (04), como deputado federal em Brasília. Primeiro suplente do União Brasil, e assume a cadeira no lutar de Yandra Moura (UB), pré-candidata a prefeita de Aracaju, que se afastou do cargo para disputar as eleições de 2024.

Fábio é ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro por dois mandatos, ex-deputado federal, radialista e agente da PRF. Em 2022, quando buscou a reeleição, ele obtendo 28.171 votos.