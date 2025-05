Fábio Meireles reitera apoio à pré-candidatura de Jorginho Araújo a deputado estadual em Sergipe

O parlamentar reiterou publicamente seu apoio à pré-candidatura do secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), a deputado estadual em Sergipe durante um evento realizado no sábado, 17, na Zona Norte de Aracaju.

Jorginho Araújo é filiado ao PSD, foi eleito deputado estadual em 2022 com 23.854 votos, número expressivo que avalia sua força eleitoral no cenário político sergipano.

“Jorginho era meu amigo fora da política e agora na política”, frisa o vereador. O secretário, que integra a equipe do governador Fábio Mitidieri, busca ampliar seu mandato e fortalecer seu compromisso com o desenvolvimento do estado.

Além de declarar apoio a Jorginho Araújo, o vereador Fábio Meireles sinalizou recentemente seu suporte à candidatura do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, ao Senado Federal.

Texto assessoria – Foto – Julia Oliveira