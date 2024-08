Fábio Mitidiere e ministros Wellignton Dias e Márcio Macedo lançaram o programa Acredita no 1º Passo

O governador Fábio Mitidieri e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellignton Dias, e o chefe Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, lançaram nesta sexta-feira (16) o programa Acredita no Primeiro Passo em Sergipe com objetivo de estimular a Geração de Renda, Emprego e Promover o crescimento econômico.

O Acredita apoia ações, planos e programas que incentivam a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho, por meio do emprego e do empreendedorismo, ampliando o acesso ao microcrédito produtivo e apoio para a estruturação de negócios sustentáveis que assegurem uma vida cidadã para as famílias em situação de baixa renda e vulnerabilidade social. Em Sergipe, as linhas de crédito serão ofertadas pelo BNB e Banese e 621.738 famílias estão inseridas no CadÚnico.