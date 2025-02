FÁBIO MITIDIERI ANUNCIA CONCURSO PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO, CINCO VAGAS E VENCIMENTOS DE MAIS DE R$ 12 MIL

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta terça-feira, 25, concurso para o cargo de gestor público. Ao lado da secretária da Administração (Sead), Lucivanda Rodrigues, o chefe do Executivo estadual confirmou que o edital será lançado nesta quarta-feira, 26, com sete vagas e vencimento inicial de R$ 12.430,69. Na oportunidade, Mitidieri informou ainda que os aprovados remanescentes do edital 06/2018, do concurso da Polícia Penal, serão convocados até maio.

As inscrições para o concurso de gestor público serão de 10 de março a 14 de abril. “Somos o governo dos concursos e trazemos mais um, que é o de gestor público. O edital será publicado nesta quarta-feira, 26, com um subsídio inicial de mais de R$ 12 mil. É uma grande oportunidade para os concurseiros que estão se preparando para fazer parte dos nossos quadros”, disse o governador, durante o anúncio.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do certame, a ser dividido em duas fases. A primeira terá provas objetivas, discursivas e de títulos e a segunda será com um curso de formação. Com isso, o Governo do Estado promove a renovação dos quadros em mais uma área da gestão, já que o último concurso para gestor público de Sergipe foi realizado em 2018.

A secretária da Sead, Lucivanda Nunes, falou da importância dos gestores públicos e a necessidade do concurso para a área. “O gestor ocupa uma função importantíssima, visto que atua em diversas áreas das políticas públicas estaduais. Neste sentido, estamos dentro da linha de estruturação de carreiras e quadro de pessoal para prestar o melhor serviço ao cidadão”, afirmou. Lucivanda também falou sobre o trabalho da gestão ao promover diversos concursos: “O Governo de Sergipe vem promovendo concursos em diversas áreas, até mesmo algumas que nunca tiveram seus concursos antes. É a gestão cumprindo sua missão, dando melhores condições para diversas pastas poderem prestar um serviço de melhor qualidade”.

Concursos

Fábio Mitidieri aproveitou para fazer um panorama dos concursos promovidos pelo Estado. Desde 2023, a gestão já promoveu 22 concursos públicos. “O concurso da Assistência Social está aberto e o prazo de inscrição vai até o dia 6 de março. Já na Saúde, o edital já foi publicado, com as inscrições indo de 11 de março a 9 de abril. A Polícia Penal terá os seus aprovados em final de lista chamados até maio. Além disso finalizamos o da Agrese, com convocação a ser marcada, a comissão da Educação já está criada, e em março sai o edital da Renascer. É muita coisa boa acontecendo, com grandes oportunidades”, afirmou.

Foto: Reinaldo Moura