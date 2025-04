FÁBIO MITIDIERI ASSINA A PASSAGEM DO GOVERNO PARA O VICE, ZEZINHO SOBRAL, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE ABRIL

O governador Fábio Mitidieri assinou oficialmente a passagem do cargo para o vice-governador, Zezinho Sobral, que ficará à frente da gestão durante os próximos dias. Fábio irá se afastar temporariamente por agenda familiar a partir deste sábado, 12, até o próximo dia 20 de abril. Zezinho, que também é secretário de Estado da Educação (Seed), assume o cargo neste período como governador em exercício.

“Estarei afastado nos próximos dias, mas o trabalho vai continuar e o Estado está em boas mãos. Sei que estaremos muito bem conduzidos nas mãos do secretário e vice-governador, e agora governador em exercício, Zezinho Sobral. Um homem competente, sério e dinâmico. E, claro, ao lado de toda uma equipe afinada, trabalhando pelo mesmo propósito”, afirmou Fábio.

Ele também reforçou que o trabalho positivo feito em Sergipe se dá pela contribuição de todas as frentes da gestão. “Nosso governo tem tido grandes conquistas e realizações, com indicadores positivos em diversas áreas. Isso mostra que Sergipe está no rumo certo, e, obviamente, eu contei com a colaboração de todos. Por isso, sei que o trabalho continuará firme sob comando de Zezinho”.

Foto: Arquivo Secom