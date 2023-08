Fábio Mitidieri assina parceria que dá mais de três mil cursos profissionalizantes a alunos da rede pública

Nesta segunda-feira (07), dia em que a rede pública de ensino volta às aulas, o governador Fábio Mitidieri e o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, estiveram no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, para o ‘Encontro de Monitores da Rede Pública Estadual de Ensino’, que reuniu mais de seis mil estudantes para debater o tema ‘Formação Cidadã’. Na oportunidade, foi assinado convênio com o Sistema S, que viabiliza a capacitação de 3100 alunos, por meio de cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A estudante-monitora Yslaine Medeiros, de 18 anos, é aluna do 3º ano do Ensino Médio no Centro de Excelência Luiz Garcia, em Brejo Grande, no baixo São Francisco do estado, e explicou como o programa a fez expandir seus conhecimentos. “Antigamente, não tínhamos muita motivação para estudar, e com esse projeto parece que despertou o desejo de termos um bom desempenho nas notas, melhorar a frequência escolar, porque estamos interessados em ganhar uma bolsa de estudo e nos prepararmos para o trabalho. Na minha escola, por exemplo, a gente não estuda só matérias fixas, nos preparamos para uma carreira profissional. Isso nos motiva. Estar aqui hoje com tantos jovens monitores é uma honra”, disse a estudante.

O governador Fábio Mitidieri, que acompanhou a evolução dos jovens no programa, valorizou todo investimento feito na qualidade do ensino estadual. “É de suma importância um evento como esse, que reúne mais de 6 mil jovens monitores. Isso é o fortalecimento da educação, porque esses jovens nos auxiliam na educação quando ajudam outros colegas que não tenham atingido bom desempenho na escola. Fico muito feliz, principalmente porque hoje é o dia que retomamos as aulas nas escolas públicas, e ver tantos jovens unidos discutindo a educação, o fortalecimento das políticas públicas, me deixa extasiado”, reconheceu o governador.

Parceria

O Governo do Estado, por meio da Seduc, firmou parceria com o Senac, instituição integrante do Sistema S, para o fornecimento de 3.100 cursos profissionalizantes para a rede estadual de ensino. Ao longo do ano, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, manteve as tratativas com a administração do Senac, a fim de consolidar a parceria. O acordo contemplará estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual e concludentes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Sistema S é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe, e formado por nove instituições que prestam serviços por meio de federações empresariais. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Este é o segundo módulo do programa de formação de jovens monitores, promovido pela Seduc.

O diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade, considera o convênio com o Estado um desafio, mas assegurou que as metas serão atingidas. “É o primeiro convênio que realizamos com o governo. Um compromisso dessa magnitude requer dedicação e compromisso, e isso nós temos. Nosso objetivo é alcançar a maioria dos municípios do estado, treinando e qualificando esses jovens para o mercado de trabalho. Temos unidades físicas aqui em Aracaju, Tobias Barreto, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá. Essas ações serão feitas nas unidades fixas, mas também trabalharemos junto às escolas, que serão um meio de educação profissional para esses jovens”, elucidou.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, falou sobre a parceria com o governo em prol da geração de emprego, renda e profissionalismo para todos. O gestor elogiou o governador Fábio por chegarem ao convênio com o Senac. “Este ano investiremos mais de R$ 32 milhões em cursos gratuitos. Em breve, lançaremos algo diferenciado, e vamos juntos com o secretário Zezinho Sobral criar o polo de tecnologia de Sergipe”, revelou.

Estudante monitor

O Programa Estudante Monitor foi criado por meio da Lei 8891/2022 e tem como finalidade colaborar para a redução da evasão escolar, da reprovação, do abandono e da distorção da idade/série. O programa também busca potencializar o desempenho dos estudantes em todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, por meio de ações de monitorias de desempenho escolar, busca ativa e transporte escolar.

Atualmente, o Programa é composto por cerca de seis mil estudantes monitores, cuja atuação nas atividades de monitoria beneficia aproximadamente 60 mil alunos matriculados nas escolas da rede, nas quase 200 unidades de ensino que aderiram à iniciativa.

“Esses jovens monitores fazem busca ativa quando as pessoas não estão comparecendo à sala de aula, dão apoio também no transporte público. Ou seja, é sempre muito importante e necessária essa participação, porque cria um ambiente escolar favorável, que ajuda no fortalecimento da educação. Hoje, o governador assinou com o Senac um convênio para qualificação de 3100 jovens, e isso é importante e necessário para o fortalecimento e ensino profissionalizante na escola pública de Sergipe”, analisou o secretário Zezinho Sobral.

“Agosto é um mês importante, porque celebramos o mês da juventude, e a Superjuv [Superintendência da Juventude de Sergipe] vem para este evento hoje, no Constâncio, com a perspectiva de dialogar e apresentar suas ações e lançar o mês da juventude. O Governo do Estado preparou um mês repleto de atividades e programações voltadas para os jovens, e é nosso compromisso efetivar cada ação do Estatuto da Juventude”, disse Larissa Alves, superintendente da Juventude de Sergipe, órgão vinculado à Casa Civil.

Foto: Arthur Soares