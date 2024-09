Fábio celebra os 202 anos de independência do Brasil com desfile cívico-militar ao lado da população

O Brasil completou neste sábado, 7 de setembro, 202 anos de independência e o Governo de Sergipe preparou um desfile cívico-militar para celebrar o momento. Da estrutura montada na tradicional avenida Barão de Maruim, o governador Fábio Mitidieri, juntamente com representantes das Forças Armadas, secretários de Estado e demais autoridades políticas, acompanhou, ao lado da população, a celebração à democracia e ao civismo.

A solenidade, que simboliza a liberdade do país em relação ao domínio de Portugal, começou com o hasteamento da bandeira do Brasil. Em seguida, ocorreu a revista às tropas, dando abertura ao desfile militar, envolvendo tropas a pé, motorizadas, em solo e no ar.

Com o tema central ‘Sergipe no Mundo: sergipanidade sem fronteira’, o desfile foi realizado por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), em parceria com as Forças Armadas e a Prefeitura Municipal de Aracaju, e reuniu 74 escolas, 55 das quais integram a rede pública estadual de ensino.

“Hoje é uma data simbólica, em que exaltamos nossa Pátria e o civismo. O governo preparou um grande desfile, com mais de 80 escolas. Comemorar essa data é comemorar nossa história, nossa independência, nosso país. Tenho orgulho de termos organizado, com a Secretaria da Educação, um desfile maravilhoso, que traz a sergipanidade para a avenida. Nós temos orgulho das nossas tradições, de nosso povo e vamos expor todo esse orgulho na Barão do Maruim”, expressou.

Desfile

A organização do evento ficou por conta da Comissão Organizadora da Semana da Pátria, coordenada pela Seduc e que contou com a participação de instituições cívico-militares e das administrações públicas estadual e municipal de Aracaju. A logística do evento, incluindo estrutura de palanques, trajeto do desfile, pontos de apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, pontos de hidratação, fechamento do trânsito, limpeza e monitoramento do trajeto, foi planejada pela comissão.

O desfile cívico contou com a participação de grupos de bandas e pelotões dispostos em três blocos. Além da Banda de Música do 28º Batalhão de Caçadores (Batalhão Campo Grande), a SecBanda também se apresentou, juntamente com pelotões de alunos da rede estadual de ensino, da Capitania dos Portos do Estado de Sergipe (Marinha), do 28º Batalhão de Caçadores (Exército), do Comando do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju/FAB (Aeronáutica), do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e do Comando Geral da Polícia Militar.

O vice-governador e secretário de Estado de Educação, Zezinho Sobral, reforçou a importância da educação na construção de um país inclusivo. “A comunidade estudantil tem no 7 de Setembro uma referência, um momento importante da escola pública onde a gente pode exercer o nosso civismo, entender a missão da escola pública que é uma escola inclusiva, participativa, na qual efetivamente todos são recebidos e abraçados. Nossos professores e alunos têm consigo a noção do coletivo, a importância da sua contribuição para o desenvolvimento da comunidade. E a pátria é o simbolismo de tudo isso”, destacou.

Foto: César de Oliveira