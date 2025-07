Fábio Mitidieri celebra os 205 anos de emancipação política de Sergipe: “É mais do que um aniversário, é a celebração da nossa identidade”

Neste 8 de julho, Sergipe comemora 205 anos de emancipação política da Bahia — uma das datas mais simbólicas para a história do estado. Para marcar o momento, o governador Fábio Mitidieri participou das solenidades cívicas e culturais promovidas pelo Governo de Sergipe, reforçando o orgulho e a força do povo sergipano.

“Em 1820, tivemos coragem de ser livres. Hoje, celebramos muito mais do que um aniversário: celebramos a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso jeito sergipano de ser. Que essa data siga viva na memória de todos, como um lembrete de onde viemos e da direção que queremos seguir”, destacou Fábio Mitidieri durante seu discurso.

A programação oficial, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial do Gabinete do Governador, do Palácio Museu Olímpio Campos e do Museu da Polícia Militar, teve como destaque a abertura da exposição ‘Polícia Militar de Sergipe: Marchando Além-Fronteiras’, que homenageia a trajetória da corporação desde sua criação, em 1835.

O evento começou com a formação das tropas e a vistoria feita pelo comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), seguida pela apresentação da banda de música executando dobrados tradicionais. O governador foi recebido com honrarias militares e realizou a tradicional revista às tropas.

Na sequência, houve o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional e a execução do Hino de Sergipe, com participação da banda da Polícia Militar. O público foi acolhido pela apresentação do coral da PMSE e, ao final, participou da abertura oficial da exposição, que contou com apresentação do Quinteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe.

Para a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a data também é motivo de reflexão. “Estamos muito felizes por viver este momento histórico. O 8 de Julho é uma celebração, mas também um chamado à responsabilidade — porque em 1820, o povo sergipano teve coragem de ser livre, e nós precisamos continuar trilhando esse caminho com respeito à nossa história”, enfatizou.

Sobre o 8 de Julho

O 8 de Julho marca a emancipação política de Sergipe, que, até 1820, era subordinado à Bahia. A conquista da autonomia foi reconhecida oficialmente em 8 de julho daquele ano e representa a força e a luta do povo sergipano por independência e desenvolvimento próprio. A data é celebrada anualmente como símbolo de identidade, memória e pertencimento.

Foto: Arthur Soares