Fábio Mitidieri celebra tradição da Festa do Mastro em Capela

Neste domingo, 2, a cidade de Capela, mais uma vez, foi cenário de uma das mais importantes manifestações culturais sergipanas, a tradicional Festa do Mastro. Com 84 anos de existência e considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe, a festividade encerrou a programação dos festejos juninos do município, que tiveram início em 31 de maio, finalizando com uma das mais famosas celebrações a São Pedro do Brasil.

Em meio à animação contagiante do povo, o governador do estado, Fábio Mitidieri, marcou presença e participou do festejo cultural, celebrando a tradição, junto aos capelenses, sendo batizado no famoso ‘banho de lama’, momento tão aguardado da Festa do Mastro. Como uma forma de saudar São Pedro, moradores da região e também de outros municípios e estados brasileiros literalmente se jogam na lama, simbolizando a renovação, a purificação e a busca por boas colheitas. O evento atrai anualmente milhares de visitantes, que se encantam com a energia e a autenticidade dessa manifestação cultural.

Durante sua participação na Festa do Mastro, o governador Fábio reforçou a importância de preservar e valorizar as tradições culturais de Sergipe, destacando a relevância da festa para a identidade do povo sergipano, demonstrando seu apoio e respeito às raízes culturais do estado. “É emocionante ver a devoção e a alegria estampadas nos rostos dos participantes. A Festa do Mastro é um legado que precisa ser preservado e fortalecido para as futuras gerações. Além de manter viva a essência das raízes sergipanas, essa festividade fortalece nosso turismo, trazendo visitantes de toda parte do país, gerando emprego e renda para os capelenses. No que depender do nosso governo, essa tradição capelense seguirá abrilhantando nosso estado. Quero aproveitar para reforçar meu compromisso com a promoção e a valorização da nossa cultura, fortalecendo os laços entre o governo e a população”, destacou Fábio.

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, falou sobre a alegria de receber o governador Fábio Mitidieri. Para ela, esta é mais uma demonstração do compromisso do gestor com os municípios sergipanos. Na ocasião, Mamlak agradeceu ao governador pela sua dedicação e por reconhecer a importância dessa tradição para a cidade, ressaltando que sua presença enriqueceu ainda mais o festejo, aproximando os capelenses da gestão estadual.

“Estamos honrados em recebê-lo e compartilhar com ele a grandiosidade e a magia da Festa do Mastro. Sua participação é muito importante e motivo de orgulho para nós. É através do trabalho incansável do governador para manter nossa tradição mais viva do que nunca, que conseguimos realizar uma dos melhores festas de São Pedro não apenas de Sergipe, mas do Brasil. É, sem dúvidas, um marco histórico tê-lo aqui, pois acredito que seja a primeira vez que um governador é batizado na festa com o banho de lama, sentindo de perto o calor humano e a energia contagiante do povo capelense, que o recebeu de braços abertos, com imensa alegria”, disse a prefeita.

Fomento à economia

Silvany também aproveitou para reforçar que, além de celebrar a tradição, preservando as raízes e história do povo capelense, a Festa do Mastro impulsiona a economia local, gerando emprego, renda e movimentando o turismo na região. “Como prefeita, seguirei investindo, incentivando e apoiando a Festa do Mastro, que é um verdadeiro patrimônio de nossa cidade. Vamos trabalhar incansavelmente para manter viva a história de Capela, nossa tradição e nossa cultura. É um legado que vamos preservar com ainda mais vigor, para que as futuras gerações possam apreciar e se orgulhar de suas raízes capelenses’, afirmou.

Também prestigiando a festividade, o deputado estadual Cristiano Cavalcante reforçou o apoio do Governo de Sergipe à Festa do Mastro, fundamental para que ela crescesse e assumisse cada vez mais o título de maior São Pedro do Brasil. “A Festa do Mastro não é apenas um patrimônio do povo capelense e sergipano, mas também um evento que fomenta a economia, não só do município de Capela, mas de todo o estado. A presença de visitantes e turistas de todas as regiões do Brasil gera empregos, renda e contribui para a divulgação de Sergipe em todo o país”, frisou.

História e tradição

Ao longo dos anos, a Festa do Mastro consolidou-se como um importante atrativo cultural, recebendo visitantes de diversas partes, que encontram em Capela um ambiente único e encantador para vivenciar a cultura sergipana de forma imersiva. Carlos de Melo, 69, filho do fundador da Festa do Mastro, Anderson Melo, contou que o festejo foi criado em 1939 pelos irmãos Napoleão, Anderson, Wilson e Derson, completando, em 2023, 84 anos de cultura e tradição.

“Como filho e representante da família Melo, junto com meus irmãos, nos sentimos muito felizes e honrados em poder participar dessa festa que, hoje, é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe. Nossa cultura vai além do nosso estado, e nós estamos procurando preserva-la e mantê-la. O legado da nossa cultural nos traz prazer, pois podemos comemorar em nossa Capela, juntamente com os capelenses e os visitantes que vem à nossa cidade prestigiar a Festa do Mastro”, ressaltou.

Foto: Arthur Soares