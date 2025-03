FÁBIO MITIDIERI COBRA OBRA DA BR-101 EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA AGILIZAR ENTREGAS DO PAC NO ESTADO

O Governo de Sergipe e o Ministério da Casa Civil da Presidência da República reuniram autoridades, gestores e técnicos dos governos estadual e federal nesta quinta-feira, 27, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, para apresentar o andamento das obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no estado. Com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o governador Fábio Mitidieri destacou a disponibilidade da gestão estadual para colaborar, dentro das suas competências, com a celeridade dos serviços executados nas várias esferas no estado: federal, estadual e municipal.

Para o governador, um dos pontos principais da reunião foi a confirmação de que o Estado e o governo federal estão empenhados para que o conjunto de investimentos do PAC evoluam de projetos para obras efetivas. “O que buscamos aqui, hoje, foi destravar obras do governo federal, iniciar obras importantes para o estado e, também, monitorar aquelas já iniciadas em Sergipe. Isso vai trazer, além de um benefício real para o desenvolvimento do estado, mais empregos e oportunidades, porque esses investimentos fazem a roda da economia girar em cada localidade que recebe uma obra”, colocou.

Em Sergipe, destacam-se entre as obras do Novo PAC a duplicação da BR-101 e BR-235, o terceiro ramal da Adutora do São Francisco, o canal do Xingó, o novo campus do Instituto Federal, a ampliação do Hospital Universitário de Lagarto e a expansão do aeroporto da capital. No total, serão investidos R$ 74,1 bilhões, sendo R$ 8,7 bilhões em projetos regionais e R$ 65,4 bilhões diretamente no estado, para a execução de 395 empreendimentos.

Dos 395 empreendimentos no estado, 39 têm execução sob responsabilidade do Estado. Entre elas, os estudos e projetos do 3º ramal da Adutora São Francisco; quatro CEUs da Cultura; dois Centros Esportivos Comunitários; um Centro Comunitário pela Vida – Convive; duas Escolas em Tempo Integral e reforma de quatro escolas da rede estadual.

Assim como destacado por Mitidieri, o ministro Rui Costa reafirmou que a urgência na celeridade dos serviços segue o entendimento de que as obras em andamento representam injeção de recursos na cadeia produtiva do estado. “Obra em andamento significa emprego, significa rodar a economia; obra concluída significa a população ter a sua creche, ter a sua escola, o hospital, a maternidade, a estrada duplicada, enfim, o benefício chegar ao cidadão, é isso que nós queremos. Portanto, a reunião foi boa, e daqui para frente a esperança é acelerar ainda mais a execução tanto das obras federais como das obras de execução estadual ou municipal”, considerou.

Márcio Macedo evidenciou o espírito colaborativo da reunião, assim como é a relação entre o governo federal e o governo do Estado de Sergipe. “Foi feito um trabalho com muita transparência e objetividade, identificando o que está andando nas obras aqui e o que não está, com um calendário para superação dos obstáculos, e correção de rumos. São encaminhamentos precisos de revisão técnicas para que a gente possa avançar e para que as obras do estado de Sergipe virem uma realidade para mudar a vida das pessoas para melhor”, esclareceu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Estado

Entre os grandes empreendimentos em Sergipe estão projetos estruturantes no setor de petróleo e gás natural, sob responsabilidade da Petrobras, como o projeto para desenvolvimento e escoamento da produção, uma nova unidade de produção, a conexão da rede terrestre de gasodutos ao terminal de regaseificação no Porto de Sergipe e o gasoduto Sergipe Águas Profundas (Seap) para escoar a produção marítima, de Seap I e II.

Fábio Mitidieri fez um apelo para que o projeto cumpra um cronograma definitivo diante da importância do Seap para o estado e país.

O gerente executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção da Petrobrás, Dimitrios Magalhães, destacou que o Seap é um dos grandes projetos da Petrobras e que a empresa está empenhada para cumprir os prazos previstos. “Com relação à Seap, encontra-se em fase licitatória e, neste momento, o FPSO [Floating Production Storage and Offloading- Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência], que é a unidade de produção que vai produzir o campo, conforme de informações no nosso PNG, a previsão do início de produção é em 2030”, detalhou Dimitrios.

Rodovias

A melhoria das rodovias federais em Sergipe também consta entre as obras do Novo PAC e foi cobrada pelo governador Fábio Mitidieri. “A BR- 101 é uma obra cobrada pela população e aguardada desde o governo de Fernando Henrique. Uma obra que se arrasta. Precisamos definir e executar a entrega”, cobrou Mitidieri.

Rui Costa informou que o trecho norte da BR-101 estará com suas obras de artes e obras complementares à duplicação da via concluídas até o final do primeiro semestre de 2026. “O trecho sul está sendo contratado em um modelo de contratação integrada, no qual se contrata o projeto executivo e a obra juntos, e os primeiro lote, de quatro lotes, será contratado em julho. Até o mês de setembro, a expectativa é que se licite os outros três lotes na mesma modalidade”, colocou.

Quanto à BR-235, que passa por Aracaju, Areia Branca, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itabaiana, o contrato será assinado em maio. “Estamos debruçados para fazer o projeto de duplicação aqui dentro de Sergipe”, garantiu o ministro da Casa Civil.

Canal do Xingó

A respeito do Canal Xingó, Rui Costa explicou que convidou o goverandor Fábio Mitidieri para uma reunião, na próxima semana, em Brasília (DF), com o Ministério da Integração e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para readequações do projeto.

O ministro questionou sobre a dimensão da obra, a demanda da região e o projeto. “Projeto de irrigação é uma atividade econômica, é um modelo que tem que ficar de pé economicamente”, disse.

Foto: Reinaldo Moura