Mitidieri confirma que é aliado a André. Com parcerias em dezenas de municípios, com mesmos candidatos.

Diante da repercussão sobre notícia que o Faxaju Online publicou desde sábado, expondo o abraço do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do ex-deputado federal André Moura (UB), muitos comentários surgiram o se tornou no assunto do dia de São Pedro, além da apresentação do cantor “Safadão”.

O governador Fábio Mitidieri confirmou: “Eu e André estamos alinhados”. E acrescentou: “Somos parceiros e temos dezenas de municípios, aonde teremos os mesmos candidatos. Sabemos que nem sempre é possível caminhar juntos nas 75 cidades. mas temos experiência suficiente pra conduzir isso”.

Concluiu dizendo que “sobre Aracaju, as pré candidaturas foram postas e todo mundo está buscando se viabilizar. Tudo normal”.

A divulgação da unidade de Mitidieri e André Moura, de que os dois está alinhados, incomodou até liderança da políticas do Estado, como é o caso do senador Rogério Carvalho:

Sob a foto publicada, o senador Rogério Carvalho disse nesta segunda feira (30): “Se cumprimentar virou algo extraordinário em tempos de ódio, merece de fato uma machete”.