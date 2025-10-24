Fábio Mitidieri destaca André Moura e Alessandro Vieira e diz que é “fortalecimento da base governista”

O governador Fábio Mitidieri destacou, nesta sexta-feira (24), a importância do diálogo e da parceria com o ex-deputado federal André Moura para o fortalecimento de Sergipe. Segundo Mitidieri, André tem contribuído com sua experiência e capacidade de articulação para construir pontes e garantir avanços em áreas estratégicas do Estado.

“Tenho respeito e reconhecimento pelo trabalho de André Moura. Ele é uma liderança política que conhece profundamente os desafios de Sergipe e sempre esteve disposto a colaborar. Quando o foco é o desenvolvimento do nosso Estado, as convergências devem se sobrepor às diferenças. A política se faz com diálogo e resultados”, afirmou o governador.

Mitidieri reforçou que o momento é de união em torno de um projeto de crescimento econômico e social para Sergipe, ressaltando que “o povo sergipano espera de suas lideranças compromisso, maturidade e trabalho conjunto em prol do futuro do Estado”.

Governador fala do fortalecimento do grupo

Durante evento, o governador Fábio Mitidieri fez questão de destacar o papel do senador Alessandro Vieira como uma voz firme em defesa de Sergipe e do Brasil. Em um discurso marcado por tom de reconhecimento e unidade política, o governador ressaltou que Alessandro sempre esteve presente nas pautas relevantes para o Estado, não apenas enviando recursos e emendas, mas, sobretudo, nos momentos de maior dificuldade.

“Em todas as pautas importantes para Sergipe, o senador Alessandro Vieira esteve presente. Não apenas mandando recursos, não apenas enviando emendas, mas, principalmente, nos momentos de luta, nas horas que mais importam para o nosso Estado. Quando a democracia brasileira foi atacada, ele estava lá para defendê-la. Alessandro é um orgulho para Sergipe e para o Brasil”, afirmou Mitidieri.

Além do senador Alessandro Vieira, no palanque do governador Fábio Mitidieri, estava o ex-deputado André Moura, dois nomes de trajetórias distintas, um sinal de fortalecimento da base governista e de abertura ao diálogo acima das divergências partidárias.