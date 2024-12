GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI DESTACA OS AVANÇOS NA SUA GESTÃO OBTIDOS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

O governador Fábio Mitidieri fez um balanço das ações do Governo do Estado nos últimos dois anos e destacou os avanços na segurança, economia e na área social em Sergipe.

Na oportunidade, o gestor fez um apanhado de ações que estão previstas para serem executadas em 2025, terceiro ano da gestão, entre políticas de infraestrutura, além de outras voltadas à saúde, agricultura e desenvolvimento.

“Sergipe é o estado da qualidade de vida no Nordeste. Segundo o Ministério da Justiça, somos também o estado mais seguro na região e somos o segundo melhor com relação à infraestrutura no Nordeste. Também comemoramos os recordes no emprego, com o melhor estoque de emprego da nossa história e melhor saldo dos últimos anos, o que demonstra que nossa economia está crescendo. Estamos, ainda, entre os estados que mais reduziram a pobreza no Brasil”, enumerou Mitidieri.

O governador também falou das expectativas para 2025. “Teremos mais ações de infraestrutura, entregas de obras, porque dentro do nosso planejamento estratégico nos dois primeiros anos a gente veio com os programas de governo e as licitações das obras. Agora teremos o Acelera Sergipe por todo o estado, a licitação da Adutora do Leite, um investimento de mais de R$ 200 milhões, que vai levar água de Canindé até Nossa Senhora da Glória. Além de um olhar muito cuidadoso com a saúde, com várias melhorias e oferecendo um atendimento mais humanizado aos sergipanos, assim como o lançamento da segunda etapa do Opera Sergipe e do Examina Sergipe, ofertando diversos exames à população”.

Avanços

Os bons números de Sergipe com relação à segurança, geração de emprego, fomento ao turismo e melhorias sociais foram destacados. Os avanços do estado nos últimos dois anos são motivos de celebração pela gestão estadual, o que, segundo o chefe do Executivo estadual, motiva ainda mais o governo a trabalhar pela população sergipana. “Quando pegamos os números macroeconômicos e sociais da gestão, vemos que temos muito a comemorar, mas também, como é esperado, temos noção dos desafios que temos à frente. Com o Acelera Sergipe agora, por exemplo, os municípios serão beneficiados com obras de infraestrutura que trarão também mais empregos e arrecadação para os municípios. São ações concretas que têm a cara do governo, do nosso compromisso”, lembrou o governador.

Magistério

O governador Fábio Mitidieri elencou as conquistas da Educação de Sergipe nos últimos dois anos e informou que a partir de janeiro o Estado dá continuidade ao pagamento do acordo de retomada da carreira do Magistério de Sergipe. “Uma marca forte da nossa gestão é a entrega de uma escola reformada a cada 12 dias e uma escola climatizada a cada seis dias. Agora em janeiro já vamos pagar também a segunda parcela do acordo do magistério, da retomada da carreira. São R$ 140 milhões que começam a ser pagos. São ações concretas, realizações que fazem parte do nosso compromisso em todas as áreas”, disse Mitidieri.

Foto: Arthur Soares