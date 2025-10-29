Fábio Mitidieri destaca queda histórica de 72% nos homicídios em Sergipe

Durante entrevista ao programa Manhã Bandeirantes, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a expressiva redução de 72% nas taxas de homicídio registradas no estado nos últimos anos. Segundo ele, o resultado é fruto direto do fortalecimento da relação entre o governo e as forças de segurança.

Mitidieri lembrou que, ao assumir o comando do Estado, encontrou um cenário de tensão entre as instituições policiais e o governo, o que refletia em índices de criminalidade elevados. “Quando cheguei, havia um clima muito difícil na relação com as forças de segurança. O governo vivia em atrito, e os números não eram positivos. A gente reverteu isso com diálogo transparente e ações concretas”, afirmou.

De acordo com o governador, a estratégia envolveu o atendimento de demandas históricas das corporações, o compromisso com pautas prioritárias e o investimento em melhores condições de trabalho, remuneração e reconhecimento profissional. “A reação veio de imediato. Quando a polícia se sentiu abraçada e acolhida pelo governo, respondeu com trabalho firme. A sociedade apoiou, e os resultados estão aí. Sergipe superou, inclusive, a meta nacional de redução de homicídios prevista para 2030”, ressaltou.

O governador também enfatizou que os avanços na segurança pública só foram possíveis graças à combinação de parceria e investimento. “Não dá para ficar apenas no discurso. É preciso ação concreta. Promovemos concursos públicos, aumentamos o número de vagas, ampliamos a remuneração e garantimos promoções por tempo de serviço, pautas antigas das categorias”, completou.

Fábio ainda atribuiu o sucesso do Pré-Caju – que movimenta o turismo e a economia, abrangendo hotéis, restaurantes e bares – também às ações de segurança pública implementadas pelas forças estaduais.

Com os novos resultados, Sergipe consolida-se como um dos estados que mais reduziram os índices de violência letal do país, reforçando o impacto das políticas de valorização e estruturação das Forças de Segurança implementadas pelo governo Fábio Mitidieri.

