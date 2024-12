MITIDIERI DESTACA SUCESSO DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2024 E ANUNCIA NOVIDADES PARA A COMPETIÇÃO EM 2025

O governador Fábio Mitidieri participou, na noite desta quarta-feira (04), da cerimônia de encerramento e premiação dos Jogos dos Servidores 2024, realizada no Ginásio do Instituto Federal de Sergipe (IFS), em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), contou com a participação de servidores de diversos órgãos da Administração Pública Estadual e com a disputa de 12 modalidades esportivas.

Fábio destacou que, após intervalo de 15 anos, os jogos dos Servidores retornaram como a maior edição da história. “Foi um sucesso, com participação de todas as secretarias e órgãos, todo mundo empolgado. Foi maravilhoso poder ver o quanto eles se dedicaram, pois o que vale é a entrega e a confraternização”.

Para motivar ainda mais os atletas, o governador informou que todos os servidores medalhistas de ouro receberão, por meio do patrocínio do Banese e do Banese Card, um crédito de R$ 300 como bonificação pela participação. “Quem foi campeão em mais de uma modalidade, receberá o valor por cada vitória”, detalhou.

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, os Jogos reuniram aproximadamente 3 mil servidores. “Depois de 35 dias de competições, tivemos todas as secretarias, órgãos, entidades do governo estadual envolvidos nessa grande festa de encerramento. Todo mundo entrou nesse clima muito bom e isso acaba refletindo também na administração pública, pois as pessoas ficam mais felizes, mais saudáveis ao inserir o esporte no seu dia a dia como uma atividade física”, ressaltou.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, também pontuou os ganhos para o serviço público com o incentivo ao bem-estar e integração dos servidores. “Tivemos um engajamento e adesão absoluta. A gestão pública do Estado de Sergipe sai muito mais rica, com servidores com muito mais bem-estar. Pessoas que não se conheciam, mesmo trabalhando tantos anos lado a lado ou em secretarias diferentes, estão integradas, convivendo, formando amizades e trabalhando mais felizes, que é o que importa para nós”.

A oficial investigadora de polícia da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Paula Timbó, confirmou que a competição foi importante para a integração com as colegas de profissão. “Fiz mais amizades, algumas meninas eu só conhecia de vista, outras tinham mais intimidade, mas a gente acabou criando um elo forte. É bom para o psicológico e para o nosso corpo. Foi divertido e ainda mais maravilhoso porque ganhamos o primeiro lugar. Já estou empolgada para o próximo ano e vou me preparar mais”, disse a servidora, que foi goleira na equipe vencedora do futsal feminino.

Reconhecimento

A solenidade foi marcada pela premiação dos jogos, com a entrega das medalhas e troféus para as modalidades coletivas, equipes vencedoras de futsal, handebol, vôlei e basquete, nas categorias masculino e feminino.

Também foram entregues as premiações para os cinco primeiros lugares com o maior número de vitórias gerais. A Polícia Militar de Sergipe (PMSE) conquistou o 1º lugar na pontuação geral e o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) o 2º lugar, seguidos pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc) em 3º. Em 4º lugar na classificação geral ficou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e na 5ª colocação empataram a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Foram entregues, ainda, placas destacando os melhores atletas de cada modalidade. A torcida mais engajada na competição, a da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), também ganhou reconhecimento pelo incentivo aos colegas do serviço público.

Jogos 2025

Neste ano, entre as modalidades masculina e feminina da competição estiveram: handebol, basquetebol, voleibol, futsal, queimado, vôlei de praia, dama, xadrez, natação, dominó, paranatação e beach tênis.

Para os jogos de 2025, haverá seletivas no primeiro semestre do próximo ano e a inclusão do futebol de campo, assim como uma modalidade de arte marcial.

Apoio

Os jogos contaram com o apoio do Banese e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Já entre os patrocinadores, destacam-se o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon); o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), a instituição financeira Comprev, de Aracaju; e a Agnes – Soluções Tecnológicas.

Foto: Arthur Soares