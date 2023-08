Fábio Mitidieri destaca trabalho de Alysson Tojal e promete tornar Hospital de Neópolis referência na região ribeirinha

O governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve presente em um evento para entrega de sementes de arroz para rizicultores do Baixo São Francisco, realizado no município de Ilha das Flores, na segunda-feira, 31. Durante o evento, ele destacou o trabalho realizado pelo superintendente do Hospital Regional de Neópolis, Alysson Tojal, e prometeu transformar a unidade hospitalar em uma referência para toda a região ribeirinha, ao lado do Hospital Regional de Propriá.

Em suas palavras, o governador destacou a importância do trabalho realizado por Allysson e seu empenho para levar benfeitorias para o atendimento e melhorias na infraestrutura da unidade. “Quero agradecer ao Alysson Tojal, que tem feito um trabalho fundamental no Hospital Regional de Neópolis. Ele tem se empenhado para oferecer um atendimento de qualidade à população e tem sido um exemplo de gestor para todos nós”, disse o governador.

O superintendente Alysson, por sua vez, agradeceu o reconhecimento e reafirmou o compromisso de trabalhar para melhorar cada vez mais o atendimento de Urgência e Emergência para os neopolitanos. “Fico muito feliz com o reconhecimento do governador e quero dizer que vamos continuar trabalhando para oferecer o melhor atendimento possível aos nossos pacientes”, afirmou Tojal.

Texto e imagem jornalismo G2