FÁBIO MITIDIERI DIZ QUE NÃO TEM INTENÇÃO DE NOVAS MUDANÇAS EM SUA EQUIPE, QUE ATUA COM SINTONIA

Por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, na quarta-feira (07), à noite, que não tem intenção de “fazer mais mudanças por agora. Temos uma boa sintonia com a equipe. Mitidieri fez uma permuta entre dois auxiliares, também na quarta-feira, ao transferir o secretário da Saúde, Walter Pinheiro, para o comando do o Ipesaúde, tornando o presidente do Ipes, Claudio Mitidieri à frente da Pasta da Saúde.

Segundo ainda Fábio Mitidieri, a “a mudança não teve nenhuma relação com as eleições”, e explicou: “conversando com o secretário Walter Pinheiro, entendemos que ele precisa de novos ares e fiz o convite para ele continuar conosco no IPES”.

O governador considera Walter “um grande profissional e fiz questão de mantê-lo na equipe”. Concluiu que está “feliz que ele tenha aceitado dirigir o Ipesaúde”. Mitidieri deixa claro que a permuta dos seus dois auxiliares nada tem a ver com política.