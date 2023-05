Fábio Mitidieri e Danniel Costa assinam Termo de Doação para construção da nova sede da OAB Sergipe

Com o plenário lotado, foi assinado nesta quinta-feira (25), o Termo de Doação de uma área pertencente ao Governo do Estado para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe. No terreno, localizado no Centro Administrativo (bairro Capucho), a OAB/SE construirá sua nova sede, que atenderá com mais conforto a advocacia sergipana, bem como todas as pessoas que fazem uso da Ordem no Estado.

O documento foi assinado pelo governador Fábio Mitidieri, pelo presidente da OAB/SE, Danniel Costa e pelo presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA), Felipe Sarmento, com a presença de diversas autoridades, membros da Diretoria da Ordem, conselheiros, advogados e advogadas.

Segundo Danniel Costa, desde que a gestão assumiu no início do ano passado, a construção de uma nova sede passou a ser uma prioridade. “Entendíamos que, quando este espaço se tornou a casa da nossa advocacia, tínhamos inscritos menos de um terço da quantidade de advogados que temos hoje. Com mais de 16 mil inscritos, precisamos de um local mais amplo, que garanta mais comodidade aos advogados e às advogadas”, justificou.

Danniel Costa lembrou que esse projeto começou no ano passado, quando o então governador Belivaldo Chagas, e o então secretário de governo, José Carlos Felizola, atenderam ao seu pedido de doação deste terreno. “Naquele primeiro encontro, ambos compreenderam que a advocacia sergipana precisava de uma sede mais ampla. Por isso, não poderia deixar de agradecer ao govenador Belivaldo e ao conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Felizola, pela doação e pelo apoio na aprovação da lei que autorizava a doação”, disse.

O presidente da OAB/SE também destacou o papel essencial de Felipe Sarmento que, presidindo o FIDA, garantiu o financiamento da construção da nova sede. “Muito obrigado, doutor Felipe Sarmento. Há de se destacar ainda a chegada à Assembleia Legislativa do colega advogado Cristiano Cavalcante, líder do governo, e que se somou à concretização desse importante benefício. A advocacia do nosso Estado agradece pela sua dedicação”, frisou Costa.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, o presidente da OAB/SE afirmou que o apoio do governador foi imprescindível. “Graças ao governador, poderemos em breve iniciar a construção da nossa nova sede. Estamos gratos por nos ajudar nessa empreitada. Esta Casa estará sempre de portas abertas para construir caminhos que levem a melhorias não só para a advocacia, mas também para todo o povo sergipano”, agradeceu.

Felipe Sarmento agradeceu ao governador pela doação do terreno, destacando que a nova sede não servirá apenas para a advocacia sergipana, mas toda a cidadania representada pela Ordem. “Esse gesto mostra o prestígio e o reconhecimento do papel da nossa instituição, e o respeito que o senhor tem pela advocacia e por seus cidadãos”, frisou.

Sarmento, que representou o presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, na solenidade, destacou a seriedade e capacidade do presidente da Ordem em Sergipe, Danniel Costa. “Não é a primeira vez que venho a Sergipe para tratar de uma obra, entregar um benefício, a exemplo do Coworking, o que demonstra a enorme capacidade de realização de Danniel Costa e sua diretoria. Continuaremos apoiando as demandas que aqui surgirem como reconhecimento pelo belíssimo trabalho”, disse.

Fábio Mitidieri destacou a grandeza da obra para a OAB e para a sociedade sergipana, uma vez que a Ordem tem um papel fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito. “Todos aqueles que um dia necessitaram do braço da justiça e dos defensores da democracia sempre contaram com os advogados sergipanos. E hoje, fico feliz em ver sua gestão, Danniel, dando resultados. Esse é mais um exemplo de que essa nova OAB, que vem fazendo uma gestão marcante, representa muito bem todos os advogados e advogadas sergipanos, e que nos orgulha onde quer que estejamos”, elogiou Fábio Mitidieri.

A nova sede será construída no Centro Administrativo, ficando próxima de diversos órgãos ligados ao sistema judiciário, a exemplo do Fórum Gumersindo Bessa, Ministério Público, TRE, TRT e Justiça Federal. A sede atual, localizada na avenida Ivo do Prado, continuará sendo mantida pela Ordem dos Advogados, transformando-se em um espaço da memória viva da história da advocacia e do que a nossa instituição representa para a sociedade sergipana.

