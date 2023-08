Fábio é homenageado por contribuição na Construção Civil

O governador Fábio Mitidieri foi homenageado na noite desta quinta-feira, 10, pela Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), por sua contribuição no setor da Construção Civil no estado.

A homenagem foi prestada durante o 1° Encontro de Obras Públicas e Habitação Social de Sergipe, promovido pela Aseopp com o propósito de discutir temas fundamentais para o desenvolvimento do estado e do país, por meio da retomada de obras paralisadas e do fortalecimento do programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’. O evento reuniu especialistas, autoridades e profissionais do setor e segue até sexta-feira, 11, no Quality Hotel, em Aracaju.

Na oportunidade, Fábio assinou, como testemunha, o termo de parceria entre o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e a Aseopp que visa a execução de obras públicas em Sergipe. Além disso, um protocolo de intenções também foi firmado entre o governo e a Associação, a fim de garantir capacitação e qualificação de mão de obra.

“Obra cara é obra parada. Obra cara é obra sem qualidade. Esses obstáculos geram custos, porque uma obra parada nos faz sair em busca de complementação de um projeto que foi mal feito ou não foi finalizado, ou ainda que não foi bem fiscalizado. Então o poder público, os empresários, os profissionais, todos nós temos que rever o nosso papel, porque somos nós, juntos, que podemos melhorar este país […] e se todos tivermos atitude, vamos melhorar. Construiremos tudo aquilo que a gente espera. O povo brasileiro é trabalhador, ordeiro e gosta do que é certo. Não falta lei no país, o que precisamos fazer é aplicá-la bem”, declarou o governador na ocasião.

Além disso, o chefe do Executivo sergipano destacou o papel do setor na geração de emprego e renda, comprometendo-se com o fomento da atividade no estado. “A construção civil é o setor que mais emprega, e nós vamos lançar também as obras estruturantes do estado. Vamos fazer nosso programa de habitação, obras como pontes, rodovias, reconstruir escolas, e isso tudo auxiliará na geração de emprego e renda. Queremos transformar para melhor a vida dos sergipanos”, acrescentou.

Assim como o governador, o presidente da Aseopp, Luciano Barreto, ressaltou que considera o setor da construção civil fundamental para o desenvolvimento do estado e do país. “Representamos o pequeno e médio empresário, e em nome deles pedimos a valorização da engenharia e da construção civil […] Precisamos do apoio da classe política para fazermos engenharia neste país, precisamos da valorização da engenharia. Os maiores países do mundo só saem de crise com engenharia”, considerou durante o evento.

Aseopp

A Aseopp foi criada em 28 de maio de 2007 para atender aos objetivos dos empresários de obras públicas e privadas de Sergipe. Os associados se uniram com o intuito de participar ativamente dos conselhos e grupos de trabalho que tratam de temas ligados ao setor, além de melhorar o relacionamento entre empresas, governantes e gestores. A instituição é presidida pelo engenheiro civil e empresário Luciano Barreto.

No último dia 29 de março, a Associação se reuniu com o Governo de Sergipe, a fim de dialogar e aproximar cada vez mais a categoria da administração pública. À época, Luciano Barreto garantiu que a instituição está disposta a se somar com o Estado. “Estamos à disposição para dialogar, debater e oferecer as experiências de cada um, a fim de que as obras do Estado possam ser executadas com mais qualidade e cada vez melhor”, afirmou.

Foto: César de Oliveira