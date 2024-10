Fábio Mitidieri é liderança política que mais elegeu prefeitos em Sergipe

A força política de Fábio Mitidieri à frente do Partido Social Democrático (PSD) foi comprovada neste domingo, 6, nas urnas. Presidida em Sergipe, pelo governador do Estado, a sigla conseguiu eleger o maior número de prefeitos em Sergipe, com a vitória de 26 candidatos.

Quando se contabiliza os candidatos apoiados pelo grupo do governador, o número sobe para 64.

Com as conquistas, Fábio se consagra como a liderança política que mais elegeu prefeitos em Sergipe, demonstrando seu potencial como líder não somente do Executivo estadual, mas também partidário.

Os bons números também refletem sua boa imagem e aprovação frente à gestão estadual, com o eleitorado sergipano reafirmando sua confiança nos candidatos apoiados pelo governador.

Terão prefeitos do PSD a partir de 2025: Barra dos Coqueiros, Boquim, Brejo Grande, Carira, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Indiaroba, Lagarto, Malhadores, Monte Alegre, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhi, Santana do São Francisco, Telha, Tobias Barreto e Tomar do Geru.

Na capital, além de apoiar Luiz Roberto (PDT) que avançou para o segundo turno em Aracaju, o partido liderado pelo governador Fábio Mitidieri elegeu o vereador mais votado do município, Ricardo Vasconcelos (PSD), com 11.120 votos.

Primeiro no NE

No país, onde o PSD também lidera o número de prefeituras conquistadas nessas eleições, com 888 no primeiro turno, Sergipe foi o primeiro estado do Nordeste com o maior número de prefeituras conquistadas pelo partido proporcionalmente, 34,67% dos municípios, à frente do Piauí, onde o PSD saiu vitorioso em 65 municípios, 29,01% dos 224 municípios, e da Bahia, onde dos 417 municípios, a sigla comandará 115, 27,57%.

Já no país, o PSD de Sergipe ficou em segundo lugar proporcionalmente quanto ao números de prefeituras conquistadas, atrás apenas do Paraná, no qual o Partido Social Democrático elegeu 40, 55% dos prefeitos nestas eleições, o que equivale a 162 das 399 prefeituras no estado da região Sul.