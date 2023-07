Fábio Mitidieri enaltece parceria com o Governo Federal durante a posse do novo superintendente do Patrimônio da União

O governador Fábio Mitidieri participou nesta segunda-feira, 3, da cerimônia de posse do novo superintendente do Patrimônio da União em Sergipe (SPU), Waldoilson dos Santos Leite. Administrador de formação e servidor de carreira da Companhia do Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), Waldoilson Leite assume o órgão com uma longa história de experiência e serviços prestados à frente de diversos cargos nas administrações federal, estadual e municipal. A solenidade aconteceu na sede da SPU/SE, em Aracaju, e contou com a presença do secretário do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo de Andrade.

A SPU é o órgão do Ministério da Economia que autoriza a ocupação dos imóveis públicos federais, estabelecendo diretrizes para a alienação, cessão onerosa ou gratuita, dentre outras formas de destinação, com o objetivo de oferecer o melhor usufruto econômico e social ao patrimônio da União. É também função do órgão federal promover a gestão dos terrenos de marinha, das praias marítimas e fluviais, além do controle do uso dos bens de uso comum do povo, entre outras atribuições.

Entre as missões do novo gestor está a de subsidiar programas estratégicos para Sergipe, por meio do trabalho integrado com o Governo do Estado, as prefeituras e os órgãos federais. “Waldoilson é uma pessoa altamente estimada, respeitada, bem-preparada, competente e com uma trajetória extensa. Sinto-me extremamente feliz em testemunhar sua posse hoje. Tenho plena confiança de que sua habilidade e excelência no que faz contribuirão para o contínuo progresso da SPU. Nosso governo se orgulha de sua nomeação e continuaremos a cultivar essa parceria frutífera. Sergipe e o Brasil seguirão avançando, pois estamos comprometidos com o bem-estar do povo sergipano”, destacou o governador.

Parceria

Fábio também falou sobre a importância da parceria estratégica entre o governo federal, por meio da Superintendência do Patrimônio da União, e o Governo de Sergipe, fundamental para promover melhorias significativas para a população sergipana. “Estamos empenhados em trabalhar de forma conjunta, buscando soluções efetivas e inovadoras para impulsionar o ,desenvolvimento do nosso estado. Juntos, avançaremos na implementação de projetos e ações que impactem positivamente a vida dos sergipanos, visando sempre o bem-estar e o progresso de nossa sociedade”, ressaltou.

O secretário do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo de Andrade, destacou a importância da SPU para administração pública. “É com imensa satisfação que oficializamos a posse de Waldoilson, pois acredito firmemente que ele trará grandes transformações para a pasta. É um prazer inigualável poder contar com sua valiosa experiência, que certamente desempenhará um papel crucial em nossa organização. A Superintendência do Patrimônio da União continuará acolhedora e receptiva, com suas portas sempre abertas”.

Em seu discurso de posse, Waldoilson Leite agradeceu ao governador Fábio Mitidieri pela confiança e falou da satisfação de assumir o novo desafio, num momento de grande harmonia entre os governos federal, estadual e municipal. “Tenho desafios a enfrentar, metas a cumprir, quero trabalhar para humanizar, ainda mais, a gestão e fortalecer, ainda mais a parceria com os níveis municipal, estadual e federal. Farei todo o possível para trabalhar em conjunto com esses poderes, a fim de encontrarmos soluções para cada necessidade. Agradeço a presença do governo Fábio, do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e do secretário da SPU por sua deferência. Podem ter certeza de que me dedicarei diariamente a essa missão”.

