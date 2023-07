Fábio Mitidieri entrega nova unidade do Ipesaúde em Simão Dias

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, entregou a reforma da unidade do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) em Simão Dias, na região centro-sul. A interiorização dos serviços visa oferecer mais conforto e qualidade de atendimento aos servidores e beneficiários do Ipesaúde. Na região, serão beneficiados, uma média de 3.000 usuários do plano.

Para o governador, o investimento mostra o cuidado do Estado com os seus servidores e a organização da instituição. Fábio também lembrou que a obra foi iniciada durante a gestão do ex-governador Belivaldo Chagas, reforçando a importância do novo prédio do Ipesaúde para a população. “É com imensa alegria que estou presente aqui, na terra da minha avó, Vanda Ribeiro, e também do meu amigo e ex-governador Belivaldo Chagas para entregar esta obra que teve início em seu governo. Hoje, estamos apenas inaugurando este prédio, resultado da reforma do Ipesaúde, que certamente prestará um serviço de grande importância para os cidadãos. Essa realização é motivo de orgulho para todos nós e representa um passo significativo em prol do bem-estar da comunidade. É uma verdadeira honra estarmos presentes aqui e temos plena consciência de nossa responsabilidade. Mas, estamos confiantes em nossa capacidade de avançar, determinados a promover mudanças e empenhados em trabalhar incansavelmente por Sergipe”, disse Fábio Mitidieri.

Presente na solenidade, o ex-governador do estado, Belivaldo Chagas, destacou o compromisso de Fábio com a continuidade das ações que beneficiam a população de Simão Dias e região. “As obras do Estado em Simão Dias estão avançando rapidamente. Tenho total confiança no compromisso do Fábio com nossa cidade. Sua dedicação e empenho são evidentes, e tenho certeza de que essas melhorias serão de grande benefício para todos os cidadãos de Simão Dias. Estamos caminhando rumo a um futuro mais próspero e promissor graças ao trabalho incansável do Fábio e sua equipe”, explanou.

O presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, informou que a unidade contará com especialistas das principais áreas da medicina: Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia e Cirurgia Geral. Além disso, foi contratado também um ortopedista e estão sendo captados na região, especialistas nas diversas áreas para realizar o atendimento no ambulatório da unidade.

“Realizamos pequenos ajustes para concluir esta obra que estamos entregando agora, proporcionando uma nova unidade que oferece maior facilidade e conforto aos beneficiários do Ipesaúde de Simão Dias e região. Cerca de 3 mil beneficiários serão contemplados com o acesso a mais de 15 especialidades médicas, evitando a necessidade de deslocamento para a capital e melhorando significativamente a qualidade do serviço. Essa iniciativa visa garantir um atendimento mais próximo e eficiente, visando o bem-estar e a comodidade de todos os usuários”, relatou Cláudio.

Segundo a coordenadora da unidade de Simão Dias, Débora Silva dos Santos, a gestão continuará empenhada para oferecer o melhor atendimento aos beneficiários do Ipesaúde. “A população de Simão Dias e das cidades vizinhas ganha imensamente com a realização desta entrega, que hoje se torna uma realidade. Como coordenadora, me comprometo a dedicar todos os esforços para tornar nosso atendimento humanizado o melhor possível, pois acredito que essa abordagem fará toda a diferença para o bem-estar e satisfação dos beneficiários. Contar com essa nova unidade representa um passo significativo para oferecer serviços de excelência e cuidado para toda a comunidade. Juntos, faremos a diferença”, frisou.

Reforma

A unidade passou por uma reforma em 2021, com a obra tendo sido concluída em dezembro de 2022. Foram investidos, com recursos próprios do Estado, o valor de R$1.452.528,59. O novo prédio, agora, passa a contar com recepção; salas de espera, de coordenação e de reunião; e consultórios de fisioterapia, odontológico, clínico, pediátrico e ginecológico. Há, ainda, quatro banheiros, sendo dois adaptados para pessoas com deficiência. A estrutura também conta com Depósito de Material de Limpeza (DML), sala de procedimentos, copa, dois halls de serviços, sala de esterilização, sala de expurgo e casa de lixo.

Interiorização

Atualmente, o Ipesaúde atende a 116 mil beneficiários em todo estado. Além da sede em Aracaju, o Instituto conta com seis outras unidades, incluindo a de Simão Dias. As outras cinco unidades no interior do estado são as de: Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá.

Em 2022, somente nas cinco unidades do interior, o Ipesaúde registrou mais de 52 mil atendimentos aos seus beneficiários. Além das unidades regionais, o Instituto possui municípios conveniados e clínicas credenciadas nesses municípios, ampliando o acesso dos serviços aos beneficiários e oferecendo comodidade ao evitar despesas e incômodos com deslocamento para consultas e exames na capital.

Fonte e foto ASN