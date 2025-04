Fábio inspeciona obras que somam cerca de R$ 30 mi em Carmópolis

Em continuidade à agenda com foco em obras de infraestrutura no estado de Sergipe, nesta quarta-feira, 9, o governador Fábio Mitidieri, gestores e técnicos do Estado inspecionaram, em Carmópolis, as obras do Porto de Aguada, da rodovia que liga o povoado Aguada à BR-101 e do Parque das Mangueiras, em Carmópolis.

Juntas, as três obras somam quase R$ 30 milhões em investimentos no município do leste sergipano. “São três obras importantes para a população de Carmópolis e região. Essas obras haviam sido solicitadas, na época, pela prefeita Esmeralda, e esperamos, em breve, entregar esse presente para a cidade de Carmópolis”, afirma o governador.

No Porto de Aguada, o Estado investe R$ 2.178.835,58, para urbanização do espaço, que compreende 6.240,25m², sendo 529,67m² em área construída. Em fase inicial, os serviços contemplam quadra poliesportiva, parque infantil e academia ao ar livre. Já os serviços de restauração da rodovia que liga o povoado Aguada, em Carmópolis, à BR-101 são fruto de R$ 25.973.998,97 em investimentos.

Balneário em Carmópolis

Na reforma e revitalização do Balneário Parque das Mangueiras, estão sendo investidos R$ 1.772.937,32. “As obras do Balneário começaram nesta semana. A empresa que venceu a licitação anterior não teve condições de executar e precisamos passar por um processo novo. A empresa que assumiu, agora, já trabalha com o Estado há um tempo, tem uma boa referência, e tem prazo de execução de 10 meses. Esperamos logo poder entregar este presente para trazer o melhor do lazer e conforto para população de Carmópolis”, pontua Fábio Mitidieri.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, as obras trarão mais desenvolvimento para o município e região, impactando no turismo local. “São obras que beneficiam a população de Carmópolis, mas também toda a região, pois incentivam o turismo. A rodovia também facilita o acesso ao povoado Aguada, que, agora, vai ter uma orla reorganizada, com capacidade de infraestrutura para receber as pessoas. A mesma coisa o balneário, que já é um ponto turístico, mas está em uma situação precária e será revitalizado, passando a ser um ponto de atração turística”, explica o gestor da Sedurbi sobre o conjunto de obras estratégicas para impulsionar a economia local.

Foto: Arthur Soares