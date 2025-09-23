FÁBIO MITIDIERI INTENSIFICA AGENDA NO INTERIOR E AMPLIA INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

O governador Fábio Mitidieri cumpre, nesta terça-feira, 23, agenda marcada por importantes entregas no interior do estado. Em General Maynard, no Leste Sergipano, ele inaugura o Centro de Apoio do Povoado Leite Neto, obra realizada com investimento de R$ 477,6 mil.

Na área da segurança pública, o governo entrega a nova Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, totalmente reformada e ampliada, e o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Capela, investimentos que somam mais de R$ 1,4 milhão.

A programação inclui ainda visita técnica à obra de restauração da rodovia SE-339, que liga Capela ao entroncamento da SE-230, em Nossa Senhora das Dores. A intervenção conta com investimento de R$ 43,9 milhões. Em Capela, Mitidieri também cumpre outros atos administrativos, reforçando o compromisso de interiorizar ações.

Foto ascom ASN