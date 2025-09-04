Fábio Mitidieri lança edital de licitação da nova ponte Aracaju-Barra

O governador Fábio Mitidieri lançou nesta quarta-feira, 3, o edital de licitação para a construção da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Com um investimento de R$ 1,117 bilhão, a obra do complexo viário será formada pela ponte e três viadutos interligados no bairro Coroa do Meio, na capital, o que deve transformar para melhor a mobilidade urbana da Região Metropolitana.

O objetivo da construção da nova ponte é fortalecer a integração entre os dois municípios, reduzir o fluxo de tráfego sobre a ponte atual, impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitar o acesso a serviços essenciais e atrair novos investimentos.

Antes de colocar o projeto no papel, o Governo do Estado realizou audiências públicas com moradores de Aracaju e da Barra dos Coqueiros para apresentar os Estudos e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima). Espera-se que a execução impulsione o desenvolvimento econômico, social e turístico entre Aracaju, Barra dos Coqueiros e todo o litoral norte sergipano. “A necessidade dessa segunda ponte já é mais do que comprovada. Ela desenvolverá todo o litoral norte, com o acesso mais rápido. É uma obra transformadora! Daqui a quatro, cinco meses, se Deus quiser, eu quero assinar essa ordem de serviço”, afirmou o governador Mitidieri.

O prefeito da Barra, Ailton Martins, agradeceu o investimento. “Estamos felizes com o lançamento desse edital. Vai ajudar toda a população que hoje passa mais de uma hora para fazer a travessia, em horário de pico”, afirmou.

Edital

O edital será publicado nesta quinta-feira, 4, e a abertura de sessão será dia 1° de dezembro de 2025. Trata-se de uma obra de contratação integrada, que tem a elaboração de projetos executivos e complementares de engenharia e a execução propriamente dita.

A licitação será por meio do critério de técnica e preço, empregado quando a qualidade técnica é um fator de extrema importância para o resultado final da contratação. As empresas e/ou consórcios aprovados na qualificação técnica passam para a etapa seguinte, que é a de preço. A partir daí, o vencedor é anunciado.

“Eu ouso dizer que, neste momento, será a grande aguardada pelo mercado brasileiro. A maior obra do Brasil será lançada amanhã pelo estado de Sergipe”, frisou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto.

Foto: Reinaldo Moura