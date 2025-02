Governador Mitidieri leva demandas de Sergipe para o presidente Lula

Durante a primeira reunião do ano de 2025 do Consórcio Nordeste, realizada nesta quarta-feira, 5, em Brasília (DF), o governador Fábio Mitidieri aproveitou a oportunidade e conversou com o presidente Lula sobre as demandas de Sergipe para o desenvolvimento.

O chefe do Executivo estadual se inteirou com o presidente sobre o andamento da obra da ponte que ligará os estados de Sergipe e Alagoas, por meio dos municípios de Neópolis (SE) e Penedo (AL). Para a realização da obra, o Estado doou o trecho da rodovia SE-335, que liga o município de Neópolis à rodovia federal BR-101, a fim de ser federalizado para que, com isso, a ponte pudesse ser finalizada.

Mitidieri esmiuçou com o presidente o andamento das obras do Novo PAC — Programa de Aceleração do Crescimento — do Governo Federal, que deve injetar R$ 136,6 bilhões em Sergipe. No conjunto de obras do programa, são consideradas as mais relevantes a duplicação da BR-101 (Sul e Norte), o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) e as moradias do ‘Minha Casa, Minha Vida’. “Além disso, falamos da duplicação da BR-235 e pedimos o apoio para o Canal de Xingó. O que desejamos é que essas obras possam efetivamente se concretizar, possam ser iniciadas e que tragam qualidade de vida para nossa população”, defendeu o governador.

Na agenda oficial em Brasília, Fábio Mitidieri participou da eleição da nova mesa diretora do Consórcio Nordeste, que elegeu o governador do Piauí, Rafael Fonteles, como presidente, em sucessão à governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e debateu metas para o desenvolvimento da região para o ano de 2025.

No período da tarde, Fábio reuniu-se com os senadores Laércio Oliveira, de Sergipe, e Efraim Filho, da Paraíba, este último autor do Projeto de Lei (PL) que regulamenta as Organizações Sociais (OSs) e Fundações Hospitalares dentro de um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, para tratar do andamento da proposituras.

Nesta quinta, 6, o governador segue agenda oficial em Sergipe, com inauguração da reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, e com a realização da 40ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, em Pirambu.

