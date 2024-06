Fábio Mitidieri leva obras estruturantes para o município de Boquim

Durante a visita, governador vistoriou o andamento de obras executadas pelo Estado no município

Nesta sexta-feira, 27, o governador Fábio Mitidieri esteve no município de Boquim, no sul do estado, para assinar ordens de serviço para pavimentação dos povoados Mangue Grande e Conjunto Cecília. Na oportunidade, Mitidieri visitou obras no povoado Cabeça Dantas, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Dr. Bernardino Mitidieri.

No Conjunto Cecília, o governador assinou ordens de serviço para obras na localidade. As intervenções incluem pavimentação em paralelepípedo do povoado Mangue Grande (Pista 08), área de 3.500 m², meio-fio 1.000 m², em um valor investido de R$ 525 mil. Além de pavimentação asfáltica em ruas do Conjunto Cecília, numa área de 15.750 m², com investimento de R$ 1.181.250,00.

Segundo o governador, com todas essas novas intervenções, o total de investimento do governo estadual no município de Boquim soma R$ 60 milhões, demonstrando o compromisso com o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura local.

“Hoje, aqui em Boquim, no povoado Cecília, estamos dando ordem de serviço para mais 15.750 metros quadrados de pavimentação asfáltica. É fundamental ver a transformação que essas obras trazem para a vida das pessoas. Da mesma forma, estamos iniciando a pavimentação em paralelepípedo de 3.500 metros quadrados no Mangue Grande, complementando as ações do governo do Estado em Boquim. É um dia importante para a cidade, trazendo benefícios, emitindo ordens de serviço, e com as máquinas já prontas para começar imediatamente os trabalhos”, afirmou Mitidieri.

O chefe do Executivo estadual também comentou sobre a vistoria realizada no Povoado Cabeça Dantas, onde está em andamento a pavimentação de todas as ruas, totalizando 5.400 m² em paralelepípedo, com investimento de R$ 810 mil.

“Fizemos a vistoria no Cabeça Dantas, onde também demos anteriormente ordem de serviço para a pavimentação de todas as ruas do povoado. Boquim está recebendo mais benefícios e obras que serão cruciais para a população, tirando-a da poeira e da lama, trazendo mais dignidade e saúde. Isso demonstra o compromisso do governo com a interiorização dos serviços, levando benefícios a quem mais precisa,” destacou o governador.

As obras serão executadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). O secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque, destacou a importância das obras. “Há mais ou menos duas semanas, o governador esteve em Boquim autorizando a pavimentação em paralelepípedo de quase 6 mil metros quadrados no povoado Cabeça Dantas e mais 2 mil metros quadrados no povoado Jaboticaba. Hoje, fomos ver de perto como está o andamento dessas obras. Percebemos já a evolução, e a população local está gostando, sabendo que vai trazer melhoria, dando mais conforto e dignidade para todos,” ressaltou.

A moradora do Conjunto Cecília, Maria Raimunda Jesus Andrade, 60 anos, expressou a satisfação com as obras. “É uma obra muito importante, porque aqui vivíamos com muita poeira e muito mato, agora tudo vai ficar mais organizado. Vai ser ótimo, graças a Deus. Veio em boa hora, com certeza,” comemorou.

Visita à UPA

Após as assinaturas, o governador visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Bernardino Mitidieri. A unidade é um componente da Política Nacional de Saúde e integra a rede de serviços de atendimento às urgências e emergências da Rede Estadual de Saúde. A UPA oferece serviços de atendimento de urgência e emergência, exames laboratoriais e de imagem, atendendo Boquim e municípios vizinhos. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com uma equipe multiprofissional.

Durante a visita à UPA, Fábio Mitidieri destacou as melhorias previstas para a unidade de saúde.

“Agora a gente vem aqui na UPA, onde estamos fazendo uma vistoria das obras que estão ocorrendo aqui de ampliação. A ala vermelha vai passar de dois leitos para cinco leitos. Vamos reativar o centro cirúrgico, o raio X já está com a obra bem adiantada. A expectativa é que até o final de agosto, estejamos entregando tanto a ampliação da ala vermelha quanto o raio X. Estou deixando uma ambulância nova aqui para a cidade de Boquim, com perspectiva de que em quarenta dias, ou seja, até o final de agosto, tenhamos tudo isso concluído. Depois virão outras ampliações. Vamos transformar a UPA de Boquim em um hospital regional, o que é uma grande novidade que vai ampliar muito o serviço do hospital e permitirá que façamos, inclusive, cirurgias pelo programa Opera e Enxerga Sergipe, trazendo melhorias significativas para a população da região,” apontou.

O secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde, Vinícius Vilela, disse que uma das grandes novidades é a introdução das Organizações Sociais (OSs), que começarão ps trabalhos na UPA de Boquim como um projeto piloto. “As OSs trazem tecnologia e informatização, essenciais para modernizar a gestão da unidade”, informou.

Vinícius também mencionou a possibilidade de transformar a UPA em um hospital regional. “O governador já expressou seu desejo de transformar a UPA em um hospital regional ou um Hospital de Pequeno Porte (HPP). Agora, nossa equipe na secretaria, junto com o secretário Dr. Walter Pinheiro, analisará os dados e trabalhará para implementar essa transformação,” afirmou.

Foto: César de Oliveira