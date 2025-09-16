Fábio lidera Comitê de Crises e anuncia pacote de ações para reforçar segurança hídrica em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri comandou, nesta segunda-feira (15), reunião do Comitê de Crises para acompanhar de perto a evolução do abastecimento de água após o rompimento da Adutora do São Francisco, em Capela.

Foram apresentados os levantamentos técnicos sobre a situação e detalhadas as ações já executadas para restabelecer o fornecimento.

Fábio determinou um pacote de medidas estratégicas: revisão urgente de todas as adutoras do estado, inspeção completa de todas as linhas da Deso e auditoria no serviço de manutenção das adutoras, garantindo maior controle e prevenção de novos incidentes.

O governador também reforçou a cobrança ao Governo Federal para a inclusão de recursos no PAC da terceira linha da Adutora do São Francisco, obra essencial para assegurar a segurança hídrica de Sergipe.

Foto assessoria