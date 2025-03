FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DA CELEBRAÇÃO DOS 190 ANOS DA PM E É HOMENAGEADO COM MEDALHA COMEMORATIVA

O governador Fábio Mitidieri participou na noite dessa terça-feira, 11, da comemoração dos 190 anos da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE). Em solenidade especial, realizada na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, o chefe do Executivo estadual foi homenageado com uma medalha comemorativa aos 190 anos da corporação e ressaltou a integração das forças de segurança, o que tem resultado em um estado mais seguro para todos.

“É um orgulho para todos nós sergipanos poder contar com a brava família militar. E nessa celebração de 190 anos eu venho aqui renovar o nosso compromisso. O compromisso de, lado a lado, podermos avançar nas políticas públicas que fortalecem as forças de segurança do nosso estado. Nós fizemos muito em dois anos e três meses, e muito havemos de fazer pelos próximos anos. Eu não tenho dúvidas, e vocês não tenham dúvidas, que na parceria do governador Fábio com a família militar só quem ganha é a sociedade sergipana, porque a Polícia Militar forte é um Sergipe mais seguro”, disse o governador, que também recebeu uma homenagem especial com obra de arte e miniatura de viatura da PMSE.

Em seu discurso, Mitidieri também fez questão de agradecer a todos os profissionais que ajudaram a construir a história da corporação. “Eu gostaria de me ater a um agradecimento a homens e mulheres que deram a sua vida ao longo desses 190 anos, para proteger a sociedade sergipana, e que continuam na ativa, dedicando a sua vida para trazer a sensação de segurança à família sergipana. Se Sergipe é hoje o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil, nós devemos à família militar e às forças de segurança do nosso estado. Parabéns pelos 190 anos, e que possamos ter muito mais comemorando a segurança do nosso povo”, acrescentou.

Além do governador, o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, também discursou e reforçou a importância do trabalho da polícia para o desenvolvimento do estado de Sergipe, sendo uma importante instituição da sociedade. “A Polícia Militar de Sergipe, ao longo desses 190 anos, cresceu, solidificou seu caminho e contribuiu para a evolução do nosso estado. A PM atingiu o patamar de uma das instituições mais importantes de Sergipe, sendo a muralha que protege inocentes, e a mão forte que sustenta os valores de uma sociedade mais justa”, afirmou.

O comandante da PMSE acrescentou ainda que a corporação tem continuado, ao longo do tempo, evoluindo e se adaptando às mudanças sociais, para ampliar e aperfeiçoar sua atuação. “Os resultados são frutos de um trabalho incansável, desenvolvido por todos os atores comprometidos e determinados em fazer a diferença. Cada integrante das forças de segurança pública é responsável por esta conquista”, destacou o coronel Ribeiro.

Solenidade

Criada em 28 de fevereiro de 1835, a Polícia Militar de Sergipe é protagonista de inúmeras ações em defesa da vida e da cidadania. A celebração foi uma oportunidade para refletir sobre a história da corporação, reafirmando o compromisso de servir com excelência, protegendo a sociedade e mantendo a ordem pública.

Veteranos da PMSE e diversas autoridades civis e militares receberam homenagens, sendo reconhecidos pelo apoio à instituição. A entrega das medalhas foi feita pelo governador Fábio Mitidieri, o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, e o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), João Eloy de Menezes, que foi um dos homenageados.

“Nada mais justo que uma festa desse tamanho, comparada à grandeza do que é a Polícia Militar. Nossa PM está de parabéns, porque vem cumprindo o seu papel constitucional com eficiência e qualidade, e passando para a população de Sergipe aquilo que ela mais almeja: a sensação de segurança”, exaltou João Eloy.

Dentre as figuras de Estado homenageadas, estiveram o vice-governador Zezinho Sobral; os secretários de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo; do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas; de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas; e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles. Também foram homenageados os secretários especiais de Governo (Segov), Cristiano Barreto, e do Gabinete do Governador (Segab), Tiago Andrade.

Fortalecimento

A Polícia Militar de Sergipe conta com um efetivo de 5.800 policiais, que será ainda mais fortalecido a partir do concurso da PMSE, realizado no último mês de fevereiro com um total de 335 vagas oferecidas. O certame faz parte das várias ações da atual gestão em prol da segurança pública, como os reajustes salariais a todas as categorias, a inauguração de oito novas unidades, e as compras de armas, kits de proteção e viaturas, com investimentos de cerca de R$ 150 milhões. Segundo o Atlas da Violência (Ipea), Sergipe é o estado nordestino com maior investimento per capita em segurança pública.

Tais investimentos refletem-se no dia a dia. Sergipe foi apontado pelo mapeamento divulgado pela revista Veja, com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), como o estado mais seguro do Nordeste em 2023, resultado referendado no ano seguinte; e pelo Monitor da Violência do G1 como estado com maior redução na quantidade de mortes decorrentes de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de óbito. Além disso, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado teve 22% de queda em homicídios, 54% em latrocínios e em roubos de veículos.

“Os investimentos estão sendo feitos pelo Estado, não apenas na infraestrutura, mas também na capacitação, na retomada dos salários e concursos, fazendo com que a gente fortaleça a Polícia Militar em todos os segmentos. Isso é importantíssimo para que tenhamos uma PM motivada, estruturada e capacitada para servir da melhor forma a população”, ressaltou Fábio Mitidieri.

O comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, fez questão de agradecer ao governador pelo trabalho conjunto. “Mais que festejar nossas conquistas na celebração deste marco histórico, é momento também de expressarmos nossa gratidão ao senhor governador. O seu olhar para a segurança pública faz com que possamos cuidar dos anseios do povo de Sergipe, com investimentos maciços destinados à corporação e à valorização daqueles que a integram. Tudo isso eleva a nossa capacidade operacional, aprimoramento e qualidade dos serviços”.

Foto: César de Oliveira