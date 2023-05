Fábio participa da cerimônia de abertura do 19º Encontro Nacional das Empresas de Segurança Privada do Nordeste

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve presente na cerimônia de abertura do 19º Encontro Nacional das Empresas de Segurança Privada da Região Nordeste (Enesp). Realizado pela terceira vez no estado, o evento ocorre até a próxima sexta-feira, 19, no Vidam Hotel Aracaju, localizado na Orla da Atalaia.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada de Sergipe (Sindesp-SE), em parceria com a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), o encontro reúne empresários que atuam no segmento em todo o país para discutir sobre o futuro do setor, tanto na região Nordeste quanto no cenário nacional. O objetivo é estimular o debate acerca dos desafios e oportunidades que aguardam a indústria da segurança privada, assim como os avanços e tendências da área.

Contente pela escolha de Sergipe para sediar, mais uma vez, o Enesp, o governador Fábio Mitidieri falou sobre a relevância do encontro, destacando o interesse do governo de contribuir com o debate. “Hoje, estão reunidos aqui em Sergipe os principais players da segurança privada em âmbito nacional para participar de debates enriquecedores, que fortalecem tanto o setor de segurança pública quanto privada, que desempenham um papel fundamental em nossa sociedade. Desejo que esses dois dias sejam marcados por momentos memoráveis e produtivos”.

A importância da parceria entre a iniciativa pública e privada foi apontada pelo governador como fundamental para a construção de uma segurança eficaz para os cidadãos. “A sensação de segurança é um dos valores mais preciosos da sociedade, independentemente dela ser provida pelo setor público ou privado. Contem com meu apoio e do nosso governo para todas as questões relacionadas à proteção da nossa sociedade. Vamos seguir unindo esforços em prol de uma defesa coesa, priorizando sempre o bem-estar da população”, frisou Fábio, que aproveitou a oportunidade para encorajar os presentes a conhecerem o nosso estado, sua culinária, música e cultura.

Para o presidente da Fenavist, Jefferson Nazário, o encontro oferece a oportunidade para que os participantes compartilhem conhecimentos e experiências, visando aprimorar a compreensão em áreas como fiscalização, tributação, legislação trabalhista, operações e integração com as forças de segurança pública.

“É uma alegria estar aqui, ao lado dos representantes da segurança privada de todos os 27 estados brasileiros. Desejo a todos um excelente evento e agradeço imensamente a receptividade carinhosa do povo sergipano”, disse Nazário.

Programação

Para o evento, estão programadas três palestras destinadas aos empresários do setor, abordando temas de suma importância para as empresas de segurança privada, as quais desempenham um papel fundamental como força auxiliar da segurança pública na proteção de vidas e patrimônio das pessoas.

Também participaram da abertura solene do evento o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral; o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; o vereador de Aracaju Nitinho Vitalle; e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), Marcos Andrade.

Foto André Moreira