MITIDIERI PARTICIPA DE MISSA PELOS 50 ANOS DA TV ATALAIA E DESTACA IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA DEMOCRACIA

O governador Fábio Mitidieri participou, neste sábado, 17, da missa solene em ação de graças pelos 50 anos da TV Atalaia, celebrada na Paróquia de Santo Antônio, localizada na Colina do Santo Antônio, em Aracaju. A cerimônia reuniu autoridades, profissionais da comunicação, parceiros e telespectadores em um momento de fé e reconhecimento à trajetória da emissora.

Durante a celebração, o governador ressaltou o papel fundamental da comunicação na consolidação da democracia e destacou a contribuição histórica da TV Atalaia para o desenvolvimento de Sergipe. “A TV Atalaia não apenas leva informação aos lares sergipanos, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais informada, crítica e participativa. A imprensa livre e responsável é um dos pilares do estado democrático de direito”, afirmou Mitidieri.

Fundada em 1975 pelo ex-governador Augusto Franco, a TV Atalaia foi pioneira na região ao ser a primeira emissora do Norte-Nordeste a transmitir em cores e, mais tarde, a operar em alta definição (HD). Afiliada à Record TV, a emissora se consolidou como referência na comunicação sergipana, promovendo o acesso à informação com qualidade e compromisso com a verdade.

O presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, empresário Walter Franco, destacou a trajetória histórica e o compromisso contínuo da emissora. “Muita alegria pela fundação da TV Atalaia, pelo esmero Augusto Franco, meu pai, ex-governador de Sergipe, que até hoje presta serviço inestimável à população sergipana. Uma TV que mostra tudo e todos e a sociedade reconhece isso. Parabéns a todos que fazem a TV Atalaia, que é como o povo de Sergipe, só se curva para o agradecimento”, ressaltou.

As comemorações pelos 50 anos da TV Atalaia também incluíram homenagens importantes. No último dia 12 de maio, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) concedeu à emissora a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, a mais alta honraria do legislativo estadual, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a comunicação e a cultura sergipana.

A presença do governador na missa reforça o reconhecimento institucional à importância da emissora e à liberdade de imprensa como instrumento de fortalecimento da cidadania e da democracia.

Foto: César de Oliveira