Fábio Mitidieri participa de posse do novo superintendente do Ibama

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta sexta-feira, 21, da posse do novo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Sergipe, Cássio Costa, ao lado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e da procuradora-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, Karina Max Macedo, que representou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

De acordo com o governador, Cássio Costa assume a superintendência trazendo a esperança de um novo tempo para o estado na defesa do meio ambiente. O chefe do Poder Executivo sergipano lembrou que sua gestão criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), que deverá atuar em parceria com o Ibama para fortalecer o desenvolvimento sustentável em Sergipe.

“Como governador, criei a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e vamos mostrar que o desenvolvimento econômico, social, e o progresso têm que andar lado a lado com as políticas de preservação ambiental, pensando no desenvolvimento humano. Tenha no Governo do Estado, através da Semac, da Adema e dos órgãos de fiscalização e controle, parceiros do Ibama, para que você possa fazer uma grande gestão”, disse Fábio Mitidieri, ao se dirigir ao novo superintendente do Instituto.

Márcio Macêdo, que já ocupou o cargo de superintendente do Ibama em Sergipe anteriormente, pontuou que o Instituto possui uma das marcas de governo mais fortes no Brasil. “É a terceira marca mais forte de atuação como órgão público e, para mim, foi uma grande escola de gestão”, destacou o ministro, ao dar as boas vindas a Cássio Costa.

Em seu discurso, Cássio Costa ressaltou a importância da educação ambiental e a necessidade de um trabalho conjunto na retomada do papel do Ibama no estado e no país. “Não pode haver desenvolvimento sem sustentabilidade. É preciso que, hoje, o presidente Lula diga para o mundo que o debate ambiental é transversal e deve estar em cada pasta, em cada saber, em qualquer um dos sindicatos ou partidos políticos, do Ministério Público Federal à Justiça Federal. Essa é a grande agenda do século XXI”, considerou.

Assim como ele, a procuradora-chefe Karina Max Macedo reforçou o papel da transversalidade na atuação do órgão ambiental. Segundo ela, Cássio possui o perfil adequado para retomar essa interlocução entre Ibama e órgãos ambientais do estado e dos municípios. “Isso é imprescindível para conseguirmos os avanços. A pauta ambiental só avança quando a gente soma esforços e compreende a necessidade de internalizar que o desenvolvimento sustentável não exclui a natureza, e muito menos o ser humano”, ponderou.

Foto André Moreira