Fábio Mitidieri recebe empresa vencedora de concessão parcial da Deso

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta segunda-feira, 14, a visita de membros da diretoria-executiva da Iguá Saneamento, empresa vencedora da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 74 dos 75 municípios sergipanos. A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) continua como empresa pública responsável pela captação e tratamento de água.

O objetivo da visita dos dirigentes foi conhecer o estado e os órgãos administrativos estaduais envolvidos na instalação e operacionalização da companhia em Sergipe. “Seremos parceiros pelos próximos 35 anos. Muita gente aqui no estado tinha curiosidade, queria conhecer a Iguá para entender um pouco mais quem são esses novos parceiros. Quero destacar o compromisso do governo do Estado em firmar parcerias de interesse do nosso povo. Nos colocamos à disposição”, disse o governador Fábio Mitidieri, enquanto apresentava a equipe da gestão estadual, a exemplo do presidente da Deso, Luciano Góes. “Nós já temos uma sequência de diálogos e queremos dar as boas-vindas à Iguá. Os serviços significam mais investimentos e melhorias para a qualidade de vida dos sergipanos. Muitos talentos da Deso serão aproveitados pela Iguá”, declarou o presidente da estatal.

Ao ouvir as ponderações iniciais dos gestores, o executivo da empresa reiterou a necessidade de entender a realidade do sistema de Sergipe, a fim de oferecer o melhor serviço. “Não só pretendentes atender às expectativas dos sergipanos, como daremos serviços de qualidade. Queremos dizer que a nossa prioridade de contratação é de mão de obra e empresas locais. Retornaremos em breve com uma equipe maior, desta vez com técnicos, para entendermos todo o funcionamento da Deso”, revelou o CEO da Iguá Saneamento, Roberto Barbuti.

Assinado o contrato de concessão de prestação dos serviços, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) representará o Estado, por meio de gestão, fiscalização, sanção, declaração de utilidade pública dos terrenos a serem desapropriados, instituição do Conselho de Usuários de Serviços Públicos e, ainda, terá o poder de decisão do mecanismo a ser adotado para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após manifestação da Agrese.

Concessão parcial

A Iguá Saneamento foi a vencedora da concessão parcial de dois dos quatro serviços da Deso, que incluem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, leiloados no último dia 4 de setembro, na sede da B3, em São Paulo, com a oferta de R$ 4,536 bilhões, ágio de 122,6%, ante o valor mínimo estipulado de R$ 2 bilhões. O projeto prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos ao longo de 35 anos de contrato para operar os serviços de água e esgoto de 74 dos 75 municípios sergipanos.

A conclusão do leilão deu início ao prazo de 60 dias para a empresa pactuar o contrato com o governo do Estado. Nesta etapa, a empresa precisará fazer o pagamento inicial do valor, equivalente a 60% da outorga, dois dias antes da assinatura do documento. Em seguida, a Iguá terá 180 dias para realizar o processo seletivo de contratação e treinamento da força de trabalho, além de executar a operação assistida, isto é, avaliar as formas de trabalho e como ela pretende acompanhar, juntamente com a equipe técnica da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a transição para seu modelo de negócios.

Sobre a Iguá

A Iguá Saneamento atua na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio de concessões e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 27 municípios, de seis estados brasileiros (Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo), com 16 operações que beneficiam três milhões de pessoas. Atualmente, suas maiores operações estão no Rio de Janeiro, onde atende a 1,2 milhão de pessoas; Cuiabá, com mais de 600 mil habitantes; e Paranaguá, com população atendida de cerca de 155 mil pessoas. Fundada em 2017, a Iguá tem hoje como principais acionistas o Canada Pension Plan Investment Board (CCPIB) e o Alberta Investment Management Corporation (AIMCo).

Signatária da Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia participa dos Movimentos 2030, com foco na universalização do saneamento, na segurança hídrica, na redução das emissões de CO₂, no aumento de mulheres na liderança e na transparência de gerenciamento do negócio. Por sua gestão sustentável, desde 2021 figura no ranking do GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Foto: André Moreira