Mitidieri se afasta por uma semana após diagnóstico de pneumonia

O Governador Fábio Mitidieri informou através de suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (25), que precisará se afastar das atividades presenciais por uma semana, após receber diagnóstico de pneumonia.

Em vídeo divulgado pelo próprio governador, ele explicou que começou a se sentir mal durante o lançamento do programa Sergipe Sem Fome e, após realizar exames, incluindo tomografia e exames de sangue, foi constatada a pneumonia.

Fábio disse que “o doutor Ricardo, que é o meu médico, me deu uma semanazinha de molho. Vou me cuidar em casa, não preciso ficar internado, e no final de semana devo fazer novos exames. Se Deus quiser, na segunda-feira estarei de volta à labuta”.

O governador concluiu afirmando que “trabalho com transparência e venho avisar a todos vocês que recebi o diagnóstico de pneumonia, já iniciei o tratamento e espero me recuperar em breve. Logo logo, se Deus quiser, estou de volta. Agradeço e tranquilizo a todos”, afirmou Mitidieri..

Foto Mário Sousa