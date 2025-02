FÁBIO MITIDIERI SE REÚNE COM EQUIPE DA FGV ENERGIA PARA DISCUTIR PLANO ESTADUAL DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

O governador Fábio Mitidieri realizou uma reunião nesta terça-feira, 25, no Palácio Museu Olímpio Campos, com o Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Energia) e demais membros da gestão estadual. O objetivo foi apresentar os achados iniciais da FGV Energia na construção da Agenda de Transição Energética do Estado de Sergipe, visando formar o Plano Estadual de Transição Energética.

Nos últimos meses, equipes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da FGV Energia têm construído diagnósticos que irão orientar políticas públicas para o potencial energético do estado em uma perspectiva renovável. A Sedetec já havia celebrado em novembro de 2024 um acordo estratégico com a FGV Energia para desenvolver a Agenda de Transição Energética do Estado de Sergipe, oferecendo consultoria e subsídios técnicos. A parceria visa direcionar o uso sustentável da matriz sergipana, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a pauta.

“Fico muito feliz e tranquilo ao ver que estamos caminhando juntos nesta parceria. Com a história que a FGV tem, sei que temos um parceiro que pode transmitir coisas importantes à sociedade, porque é uma instituição construída ao lado do bem. Temos boa parte da nossa equipe aqui, para que possamos avançar juntos com planejamento e gestão”, disse Fábio, que recebeu formalmente o relatório dos gestores da Fundação.

A apresentação foi feita pelo consultor sênior de transição energética da FGV, Luiz Gustavo Silva. Foram mostradas as duas premissas do Plano de Transição Energética: adaptação e desenvolvimento, promovendo uma essa agenda estratégica que aproveite a competitividade econômica do Estado. O projeto de dez meses envolve planejamento, instrumentalização e construção participativa até a versão final.

Além deles, representaram a FGV Energia na reunião o diretor Carlos Quintella, o superintendente Felipe Gonçalves, e o consultor sênior de gás natural Rogério Soares Leite. Também estiveram presentes o vice-governador Zezinho Sobral, o senador Laércio Oliveira, os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa; do Meio Ambiente e Ações Climáticas, Deborah Dias; e demais membros de diversos órgãos estaduais.

O secretário Valmor Barbosa ressaltou que a construção do Plano Estadual de Transição Energética dialoga com um trabalho nacional e demonstra a força de Sergipe neste cenário. “O Governo Federal tem investido na Política Nacional de Transição Energética, e nós não poderíamos ficar de fora. O que estamos propondo é um modelo inclusivo, maximizando a nossa matriz de uso sustentável. Queremos mostrar que Sergipe está fazendo seu dever de casa, construindo uma agenda competitiva”, acrescentou.

Avanço na política

O trabalho do Governo de Sergipe que faz o estado avançar em sua política de transição energética é realizado em consonância com as discussões globais e nacionais sobre descarbonização e redução de impactos ambientais. O projeto tem como um de seus pilares centrais o princípio da governança, levando em conta os principais setores econômicos. O objetivo é criar um modelo inclusivo, que maximize oportunidades e aproveite recursos naturais de forma responsável.

Este planejamento inclui metodologia participativa e parte de ações desenvolvidas por instituições acadêmicas e de desenvolvimento institucional, no intuito de agregar valor ao processo. Nesse sentido, a FGV Energia ressalta o potencial de Sergipe para tornar-se um importante hub de gás natural, com esforços coletivos para a materialização.

“Esse trabalho promete ser um grande divisor de águas no setor energético de Sergipe. Não é algo apenas da Fundação, mas feito por diversas mãos. Os estudos estão sendo feitos da forma mais adequada possível, seguindo todos os passos, e ficamos muito contentes com isso”, afirmou o presidente da Fundação, Carlos Quintella.

Além dessa audiência, duas outras reuniões ampliadas serão realizadas sob condução da Sedetec e da FGV Energia, com o intuito de coletar informações e organizar colaborações vinculadas ao Plano Estadual de Transição Energética. Ambas serão no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), nesta quarta-feira, 26: a primeira envolverá representantes de secretarias e órgãos estaduais vinculados à pauta da transição energética; a segunda incluirá instituições privadas e atores da sociedade civil.

Foto: Reinaldo Moura