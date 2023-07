Fábio Mitidieri se une a fiéis nas celebrações a Senhora Sant’Anna

Nesta quarta-feira, 26 de julho, é celebrado o Dia de Senhora Sant’Anna, mãe da Virgem Maria, uma das santidades mais veneradas da Igreja Católica. Em várias localidades do país, as festividades em homenagem à avó de Jesus Cristo têm sido realizadas com muito fervor e adoração. Em Sergipe, o governador do estado, Fábio Mitidieri, se uniu aos fiéis para participar das celebrações religiosas em honra à Senhora Sant’Anna, realizadas nos municípios de Simão Dias e Boquim, na região centro-sul sergipana.

Nas duas cidades, a festividade teve início no dia 17 de julho e foi encerrada no dia 26, proporcionando momentos de fé e devoção, reunindo a comunidade católica e líderes políticos em uma demonstração de unidade e respeito às tradições religiosas do estado.

Em Simão Dias, a missa foi solenemente celebrada na Igreja Matriz pelo padre Dom Genivaldo Garcia, como parte das homenagens à padroeira da cidade. Fábio Mitidieri expressou sua alegria em participar desse momento significativo em que se comemora a Senhora Sant’Anna, padroeira de diversos municípios.

“Participar das celebrações e homenagens ao Dia de Senhora Sant’Anna é uma experiência emocionante e profundamente significativa para mim. É uma oportunidade única de estar junto aos fiéis, compartilhando esse momento de fé e devoção. Agradeço de coração pelas bênçãos recebidas e pela oportunidade de vivenciar a devoção à padroeira dos municípios sergipanos de Simão Dias, Boquim, Aquidabã e Santana do São Francisco. Que Senhora Sant’Anna continue iluminando nossos caminhos e abençoando o povo de Sergipe”, comemorou o governador.

O ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, fez questão de estar em sua terra natal e celebrar este dia especial para aqueles que, assim como ele, são devotos de Senhora Sant’Anna. Ele também ressaltou a importância da presença de Fábio Mitidieri nessa festividade tão relevante para a população da cidade.

“Hoje é uma dia muito importante, em que celebramos Senhora Sant’Anna, padroeira não apenas em Simão Dias, mas também em Boquim, Aquidabã e Santana de São Francisco. Tivemos uma trégua da chuva, com a presença desse sol maravilhoso para que a gente possa caminhar pelas ruas, rezar e agradecer a Senhora Sant’Anna por suas bênçãos em nossas vidas”, considerou o ex-governador.

Devoção e gratidão

Erivalda Rodrigues, de 47 anos, é dona de casa e mãe de três filhos. Como simão-diense, ela compartilhou a importância significativa da padroeira em sua vida e para a cidade. “Senhora Sant’anna é muito especial para mim e para o povo de Simão Dias. Além de ser a padroeira da minha cidade, é também minha madrinha, e eu a amo demais. Sou muito grata pelas suas bênçãos e por ter abençoado meus filhos com saúde. Ser afilhada de Senhora Sant’anna é uma honra para mim, assim como ser simão-diense, pois somos conhecidos por nossa hospitalidade e alegria em receber visitantes”, destacou, com carinho.

Celebração em Boquim

Já em Boquim, o governador Fábio participou de outra missa festiva realizada na Igreja Matriz do município, em celebração à Senhora Santana. A cerimônia foi presidida por Dom José Genivaldo Garcia dos Santos, Bispo Diocesano, e contou com a presença de outros padres. Após a missa, o governador do estado acompanhou a solene procissão com o Triunfal de Senhora Sant’Ana, percorrendo as ruas e avenidas da cidade.

Dentre as autoridades presentes, estavam o ex-governador Belivaldo Chagas, o secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, o prefeito de Boquim, Eraldo Andrade, o senador Laércio Oliveira, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), José Carlos Felizola, a superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Sebrae), Priscila Felizola, e o ex-senador Antônio Carlos Valadares. A presença das autoridades reforça a importância das festividades religiosas na região e a valorização da cultura e tradição local.

Foto: César Oliveira

Foto: César Oliveira