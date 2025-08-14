Fábio Mitidieri tem aprovação de mais de 74% dos eleitores de Aracaju

Em pesquisa divulgada pelo Instituto França nesta semana, a gestão do governador de Sergipe, Fábio Mirideri, foi aprovada por 74,31% dos eleitores da capital sergipana, Aracaju, que avaliaram a sua administração como ótima, boa ou regular.

Com margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, a pesquisa ouviu 1.215 eleitores aracajuanos, no período de 7 a 8 de agosto deste ano.

O levantamento aponta também a preferência dos eleitores por Mitidieri diante de possíveis concorrentes para as eleições de 2026. Em cinco cenários simulados, Fábio sairia vitorioso contra todos os candidatos que já tiveram seus nomes apontados para concorrer ao governo no próximo ano.

Contra Thiago de Joaldo, por exemplo, Fábio tem 58,1% da preferência dos eleitores, enquanto o atual deputado federal apenas 12,2%. Já tendo como principal opositor Emanuel Cacho, Mitidieri leva 57,92% dos votos, diante de 12,75% de votos do advogado.

Fábio também lidera, com 44,44%, no confronto com o atual prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que aparece com 35,7% das intenções. No cenário que aponta como possível candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o governador tem 43,17% da preferência dos aracajuanos, contra 35,7% da gestora da capital.

Já, caso as eleições fossem hoje entre o atual governador e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, Mitidieri conquistaria 47,72% dos votos, enquanto Marques ficaria com 30,24%.