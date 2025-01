Governador Fábio Mitidieri visita as áreas afetadas pela chuva no interior e prega união por Sergipe

O governador Fábio Mitidieri visitou nesta quarta-feira, 15, os municípios mais afetados pelas mais recentes chuvas que atingiram Sergipe. Acompanhado de secretários de Estado e de autoridades locais, o chefe do Executivo estadual esteve nas regiões agreste e centro-sul, indo aos municípios de Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto e Salgado, prestando apoio direto à população, inspecionando alguns dos locais mais atingidos e pregando apoio em prol do trabalho por Sergipe.

A comitiva contou também com a presença de membros do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), da Defesa Civil estadual e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Todo o aparato do Estado foi colocado à disposição dos gestores municipais e suas populações para mitigar os danos.

Apoio aos municípios

Na primeira parada, em Frei Paulo, Fábio destacou a necessidade de obras estruturantes para mitigar os danos. “Aqui em Frei Paulo identificamos os danos causados, e também vimos a necessidade de algumas obras estruturantes para evitar que problemas como esse no futuro possam acontecer. Aqui muitas ações serão necessárias, como uma galeria e um novo sistema de drenagem. Estamos efetivamente trabalhando, porque as chuvas voltam e temos que estar preparados”, ressaltou o governador.

O prefeito de Frei Paulo, Rafael da Vidraçaria, agradeceu ao governo pelo apoio. “O grande volume de água causou muitos danos, e o governo, na figura do governador, está preocupado com a situação. Vimos de antemão um projeto emergencial, para retirar as pessoas das piores localidades”, afirmou.

Em seguida, Mitidieri esteve em Itabaiana, onde foi recebido pelo prefeito Valmir de Francisquinho e sua equipe. Ele destacou que o momento é trabalhar em prol de Sergipe com união e de forma democrática. “Agradeço a receptividade do prefeito Valmir e de toda a sua equipe. O governo tem se colocado à disposição dos municípios que foram mais atingidos nesse momento de dificuldade pelas chuvas. É hora de unir forças e ajudar a população. O momento é de dar as mãos, e estamos fazendo isso aqui de maneira humana e democrática”, pontuou.

O prefeito de Itabaiana reforçou tal visão. “O governador ligou ontem e eu atendi de imediato. Quero agradecer a intervenção dele, em colocar o Estado à disposição do município de Itabaiana. Temos esse respeito mútuo de ambas as partes, e as pessoas querem que nós possamos atender as necessidades, principalmente em um momento tão difícil”, afirmou Valmir de Francisquinho.

Quem também agradeceu à visita do governador foi o secretário de Agricultura de Itabaiana, Erotildes de Jesus: “Sergipe está passando por um momento de atenção, e a preocupação do governo em vir para cá é muito importante. A população precisa ser assistida, e essa visita vem a calhar para resolver e sanar danos. Isso é fundamental”.

Logo depois, Fábio esteve em Lagarto, acompanhado do prefeito Sérgio Reis e demais autoridades locais. A equipe visitou moradores que tiveram grandes perdas estruturais, e garantiu o suporte necessário. “Prestaremos todo o apoio àqueles que tiveram perdas por meio da Assistência Social, e todo o Estado está disponível”, disse o governador.

O prefeito Sérgio Reis exaltou a presença do governo e a preocupação em atender ao chamado de ajuda. “Dou o meu testemunho como cidadão e como prefeito. Há anos não vejo um governador sair do seu gabinete e vir até uma cidade do interior enquanto acontecem as chuvas. O povo de Lagarto agradece pela ajuda, presença e preocupação em ouvir o povo. É desse tipo de governo que a gente precisa”.

Por fim, a equipe do Estado esteve em Salgado, onde Mitidieri vistoriou o trecho da rodovia vicinal que liga o município a Lagarto, e acabou cedendo. O trabalho de restauração será feito pelas equipes dos órgãos responsáveis. “Aqui, a chuva foi muito intensa num curto espaço de tempo, e essas demandas serão catalogadas. Nesse caso houve a ruptura da rodovia e também da passagem molhada da tubulação, que precisa ser recuperada. Neste sentido, o governador coloca à disposição do município toda a estrutura governamental para colaboração”, destacou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

O apoio do Estado foi exaltado pelo prefeito de Salgado, Givanildo Costa. “Com o governador e sua equipe técnica aqui presentes, a gente se sente mais seguro e confortável para dar a solução o mais rápido possível e voltar à rotina normal. Temos grandes problemas, mas o trabalho em conjunto entre prefeitura e Estado adianta os nossos processos para fazer com que mais benefícios aconteçam”.

Aprovação da população

A população dos municípios afetados não escondeu o agradecimento pela presença in loco do governador nos locais. É o exemplo da dona de casa Irailda Santos, 51 anos, moradora de Frei Paulo. Ela conversou diretamente com o governador sobre os problemas causados pela chuva, e agradeceu pelo apoio. “Moro aqui na rua há 22 anos. Eu já havia levantado minha casa por conta das chuvas, mas ontem não teve condições. Foi difícil, e ainda estamos limpando os danos que ela causou. É a primeira vez que o governador vem à cidade saber o que aconteceu e prestar assistência. Espero que isso aconteça sempre, e não só aqui, mas em todos os outros municípios”, afirmou.

Já o lavrador Cassiel Oliveira recebeu Mitidieri no povoado Pé do Veado, em Itabaiana, e ajudou a mostrar os danos da chuva. “Aqui teve muita chuva, e foi muito importante ele ter vindo. Só a presença do governador já nos alegra. Espero que com todo o trabalho, isso se resolva”, disse ele.

Também em Itabaiana, a dona de casa Adriana Santos, do povoado Riacho Doce, recebeu Mitidieri em sua casa, que foi danificada. “O volume de chuva muito grande, o que nos deixa muito assustados. Mas ter a presença do governo aqui dá um suporte e esperança de que as coisas serão resolvidas. Ele veio na minha casa, conheceu tudo, entendeu a situação e irá nos ajudar”, exclamou.

Foto: Arthur Soares