Fábio Mitidieri vistoria obra de acesso a Cumbe; um investimento de mais de R$ 174 milhões em rodovias

Após acompanhar o início das obras da adutora Curralinho, em Poço Redondo, nesta segunda-feira, 17, o governador Fábio Mitidieri realizou a vistoria da obra de implantação e pavimentação do trecho da SE- 230 ao município de Cumbe.

A intervenção, executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedurbi) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), contempla um trecho de aproximadamente 5,5 km.

Além de melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos motoristas, a pavimentação asfáltica impulsionará o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e a mobilidade da população. Durante a vistoria, o governador Fábio Mitidieri destacou o impacto positivo da obra para os moradores e produtores locais.

“Mais uma obra importante de mobilidade urbana, na pista que vai ligar a nossa SE até a cidade de Cumbe, cinco quilômetros e meio, mais ou menos. Estamos alargando ela, recapiando, também, dando mais condição de tráfego. Isso já era uma cobrança antiga da população. Também iremos fazer uma rótula que vai facilitar o acesso e deixar mais seguro para quem circula por essa área. Com isso, facilitamos a mobilidade e trazemos mais segurança. Essa é uma rota de escoamento de produção, principalmente do milho, então, o asfalto precisa ser mais resistente. Estamos alargando essa rodovia, já que passa veículos de grande porte por aqui, melhorando a qualidade do pavimento para suportar esse peso. O investimento é de aproximadamente 10 milhões de reais, e queremos seguir avançando para garantir rodovias cada vez mais bem conservadas. Nossa expectativa é concluir a obra até dezembro deste ano, dependendo, é claro, das condições climáticas”, afirma o governador.

O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), Anderson das Neves, enfatizou os benefícios técnicos da obra. “É uma obra de extrema importância para um município como Cumbe, que está sendo contemplado pelo Pró-Rodovias. A rodovia tem aproximadamente 5,5 km, com um investimento de mais de 9 milhões de reais. Estamos reestruturando e alargando o pavimento, passando de aproximadamente sete metros para dez metros de largura. Além disso, teremos uma nova rotatória para melhorar a acessibilidade e reduzir acidentes na interligação com a SE-230. Se tudo correr dentro do previsto, entregaremos essa obra até dezembro de 2025”, pontua.

Comunidade

Para os moradores da região, a pavimentação da rodovia SE-230 a Cumbe representa a realização de um sonho antigo. O motorista José Vieira, que utiliza a rodovia diariamente, destacou a importância da pavimentação para a segurança e o escoamento da produção agrícola. “A importância é muito grande porque a gente, que trafega todos os dias aqui, precisa de uma rodovia nova e bem sinalizada. Essa já estava precisando de melhorias há muito tempo. A obra será muito importante, principalmente para o pessoal do agro, que depende dessa estrada para o transporte de grãos. Além disso, vai reduzir custos com manutenção dos veículos, tornar o acesso mais rápido e trazer uma série de benefícios para a região”, ressalta.

Investimentos na malha viária

A obra faz parte do conjunto de investimentos do Governo de Sergipe na infraestrutura rodoviária do estado. Ao longo de 2024, foram aplicados mais de R$ 174 milhões em obras e manutenções de rodovias estaduais, promovendo melhorias significativas na mobilidade e na economia regional. Entre os projetos executados, destacam-se a pavimentação do acesso ao povoado Costa, em Itaporanga d’Ajuda, a duplicação da SE-270, em Lagarto, e a reestruturação da SE-290, que liga Tobias Barreto a Poço Verde. Também avançam as obras da SE-100 e SE-160, com impacto direto na redução do tempo de viagem, na qualidade do percurso e no escoamento da produção agrícola.

Os investimentos do Governo de Sergipe na infraestrutura viária foram reconhecidos em nível nacional. A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Rodovias 2024 apontou o estado como um dos destaques na qualidade da malha viária, evidenciando os avanços conquistados. Além das grandes obras, o DER/SE realizou serviços de conservação e manutenção, incluindo tapa-buracos, recapeamento, sinalização e roçagem, assegurando melhores condições de tráfego e segurança para os usuários.

Foto: César de Oliveira