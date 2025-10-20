DEPUTADO FEDERAL FÁBIO REIS REAFIRMA O APOIO AO GRUPO DE MARCOS SANTANA E AO DEPUTADO ESTADUAL PAULO JÚNIOR

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, recebeu neste sábado, 18, uma comitiva política de São Cristóvão, composta pelo ex-prefeito Marcos Santana, o deputado estadual Paulo Júnior, e nove vereadores do município. O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Fábio Reis, reforçando o diálogo entre lideranças e a construção de uma parceria política sólida entre as duas cidades.

Durante a reunião, os líderes discutiram pautas administrativas e estratégias de fortalecimento político, reafirmando o apoio da família Reis ao grupo de Marcos Santana.

Para o prefeito Sérgio Reis, o encontro representa a importância de fazer política com diálogo e compromisso.

“Essa parceria ultrapassa fronteiras municipais. Estamos unindo forças com quem tem compromisso com o povo e com o desenvolvimento. Fábio Reis e Paulo Júnior caminham juntos em São Cristóvão e em Lagarto. O meu deputado estadual é Ibrain e seguiremos juntos para transformar Lagarto”.

“Essa parceria com São Cristóvão é fruto de um relacionamento de respeito e de trabalho que vem se fortalecendo ao longo dos anos. Temos uma admiração grande pelo trabalho de Marcos Santana e por tudo que São Cristóvão representa para Sergipe”, disse Fábio Reis.

Foto Assessoria