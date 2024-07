FALSO FUNCIONÁRIO DE COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA FURTA R$ 50 MIL DE CASA IDOSO EM SÃO CRISTÓVÃO

Um idoso foi vitima de furto de R$ 50,5 mil de sua casa e teria sido praticado por falso funcionário da Energisa, no município de São Cristóvão. O crime aconteceu nessa terça-feira (02), na residência do idoso, localizada próximo à Praça São Francisco.

As informações passadas por familiares do idoso são G1/SE são de que o elemento pediu para entrar na residência, informando que apurava uma denúncia de problemas no valor da conta de energia. Em um momento de distração, o falso funcionário furtou o dinheiro, que estava em um cofre, em um dos quartos. O idoso só percebeu o crime na manhã seguinte.

O homem está sendo procurado pela Polícia Civil.

Em nota, a Energisa informou que o homem não faz parte do quadro funcional da empresa. “A distribuidora orienta aos clientes que, caso não tenha solicitado nenhum serviço da empresa e receba a visita de uma pessoa dizendo que é funcionário, certifique-se de que o crachá, uniforme e o veículo usados pela pessoa que se apresenta estão devidamente identificados”.

Com informações do G1/SE