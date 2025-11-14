FALTA DE QUÓRUM INTERROMPE A SESSÃO PLENÁRIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE NESTA QUINTA-FEIRA

A sessão plenária desta quinta-feira (13) foi suspensa em razão da ausência de quórum qualificado para continuidade da votação de projetos.

Estavam sendo votados projetos de autoria de parlamentares e também projetos da iniciativa do governo do estado.

A decisão do presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, seguiu o procedimento previsto e estabelecido pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, garantindo assim o cumprimento das normas que regem o processo legislativo e a transparência dos trabalhos parlamentares.

Em nova Sessão Plenária, na próxima terça-feira (18) a discussão e votação de todos os projetos em pauta serão retomadas normalmente.