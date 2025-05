FAMES E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO REALIZAM O ECOAR SERGIPE,  PARA FORTALECER A COMUNICAÇÃO PUBLICA

No dia 18 de julho, Aracaju será palco do ECOAR Sergipe, evento inédito que promete marcar um novo capítulo na comunicação pública municipal. A iniciativa, promovida pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação, reunirá prefeitos, secretários, assessores e profissionais de comunicação de todo o estado em uma jornada de formação, troca e fortalecimento institucional.

Sob o lema “Comunicar bem é dever governamental”, o ECOAR nasce da necessidade de valorizar e profissionalizar a comunicação como ferramenta estratégica de governo, essencial para garantir transparência e prestação de contas à população.

A programação inclui palestras, painéis temáticos, debates e oficinas práticas com nomes de referência no setor, como Juarez Guedes, Cleon Menezes, Marcolino Joe, Nani Blanco, Cícero Mendes, além de convidados especiais da comunicação pública nacional. Serão abordadas temáticas como gestão de crise, planejamento de conteúdo, comunicação em multiplataformas e o uso de inteligência artificial na administração pública.

O evento será realizado de forma presencial em Aracaju, com vagas limitadas. Além das atividades formativas, o ECOAR oferecerá espaços para articulação entre municípios, estimulando a criação de redes colaborativas e o compartilhamento de boas práticas.

“O ECOAR não é apenas um encontro, é uma convocação. Queremos que a comunicação pública em Sergipe ocupe o lugar que merece: o centro da política e da gestão”, afirma Silvany Mamlak, presidente da FAMES.

Mais informações e inscrições serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da FAMES.

Texto e foto ascom Fames