FAMES PARTICIPA DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Representando os municípios sergipanos, o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Alan Andrelino, compôs a mesa composta por autoridades, durante a solenidade de assinatura do contrato de concessão parcial do serviço de água e esgoto do Estado de Sergipe com a empresa Iguá Saneamento, realizada nesta quarta-feira, 18, no Centro de Convenções AM Malls.

A concessão parcial dos serviços prevê um investimento total de R$ 6 bilhões ao longo de 35 anos, com R$ 4,7 bilhões destinados já nos primeiros dez anos. Esses recursos serão aplicados na universalização do abastecimento de água e no esgotamento sanitário, alinhando-se às metas do Novo Marco do Saneamento, que estabelece que até 2033, 99% da população deve ter acesso à água potável e 90% ao tratamento de esgoto.

Com a concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, a empresa pública continuará responsável pelas etapas de captação e tratamento de água bruta. Por sua vez, a Iguá Saneamento ficará encarregada da distribuição e da coleta e tratamento de esgoto. Esse modelo de gestão mista permitirá que o estado mantenha o controle sobre os recursos hídricos, enquanto a concessionária privada se responsabiliza por otimizar e modernizar os serviços oferecidos aos usuários.

Em discurso, o presidente Alan Andrelino destacou a importância da presença dos prefeitos e, representando os gestores, compartilhou suas expectativas. “Temos uma grande expectativa em relação à Iguá. Vivemos diariamente a realidade da falta de água em nossos municípios e somos obrigados a contratar carros-pipa para suprir as necessidades da população. Muitos municípios, ou a maioria, ainda não contam com coleta de saneamento básico, o que representa um sério problema de saúde pública e encarece nosso sistema de saúde”, declarou Andrelino.

“Esperamos que a Iguá venha a solucionar os desafios enfrentados por nossas cidades. Os prefeitos são os que mais sofrem, como já mencionei; estamos na linha de frente recebendo as reclamações. Vejo também que o governador Fábio Mitidieri tem ouvido essas demandas relacionadas à Deso, mas quero parabenizá-lo pela coragem de estar aqui hoje assinando a concessão de 35 anos”, complementou o presidente.

O CEO da Iguá Saneamento, Roberto Barbuti, destacou a transparência de todo o processo de assinatura da concessão e agradeceu o acolhimento de todo o grupo da Iguá no estado, como também explicou as etapas da concessão. “Nesse processo temos três grandes etapas. Tivemos a etapa do leilão da D3; hoje é a assinatura do contrato e, em até seis meses, a assunção de parte do sistema de distribuição de águas e de coleta de esgoto”, elucidou Barbuti.

Durante a solenidade, o governador Fábio Mitidieri destacou o momento histórico para o saneamento básico do Estado, a necessidade da população e os investimentos com a perspectiva de geração de 20 mil empregos diretos e indiretos para os sergipanos. Além disso, o governador anunciou que a partir desta quinta-feira, 19, serão realizadas as transferências de outorga aos municípios.

