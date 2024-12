FAMES realiza primeiro dia do Encontro de Novos Gestores

Nesta segunda-feira, 2, aconteceu o primeiro dia do Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma gestão eficiente”, promovido pela Federação dos Municípios do Estado Sergipe (FAMES). O evento reuniu autoridades do Estado e prefeitos e prefeitas eleitos, além de suas equipes técnicas. O objetivo do encontro, que segue até esta terça-feira, 3, é promover a capacitação técnica e a troca de experiências e conhecimentos entre os gestores, para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população.

A vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, manifestou alegria ao receber a adesão dos novos gestores ao evento, cerca de 400 participantes. “A FAMES promove esse grande encontro dos novos gestores, um momento de integração, que a gente está discutindo com os órgãos de controle e debatendo a gestão como um todo. Todos os municípios do estado de Sergipe estão aqui, representados pelos seus prefeitos e suas equipes técnicas, para juntos, fortalecermos a luta pelo municipalismo, por uma gestão mais eficiente”, pontuou Mamlak.

Presente no evento, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Susana Azevedo, transferiu importantes informações sobre o trabalho do TCE junto às prefeituras, e ressaltou a importância da capacitação dos gestores no tocante à Nova Lei de Licitações. “Precisamos de mão de obra qualificada, de pregoeiros, de pessoas que entendam que a lei nº 8.666/93 ficou para trás”, frisou Susana.

O procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), João Augusto Bandeira de Mello, disse que os prefeitos eleitos têm nos próximos quatro anos, desafios já mapeados pelos órgãos de controle. “Precisamos ter um alinhamento, precisamos ter uma união de todos e de muita capacitação. A FAMES tem feito um trabalho muito interessante através da Escola de Gestão, realizando eventos e capacitando os gestores”, declarou Bandeira.

Durante o evento, o vice-prefeito eleito de Aracaju, Ricardo Marques, pronunciou a filiação da capital à FAMES. “Gostaria de reforçar nosso compromisso com o fortalecimento do movimento municipalista. A partir de janeiro de 2025, a Prefeitura de Aracaju estará assinando seu ingresso na FAMES. Este gesto simboliza nossa dedicação em unir forças para enfrentar os desafios comuns e buscar soluções que beneficiem todos os nossos municípios. Acreditamos que, juntos, somos mais fortes e capazes de promover mudanças significativas para o bem de todos”, anunciou Marques.

Presença

Além dos prefeitos e prefeitas eleitos, estiveram presentes o governador em exercício, Zezinho Sobral; o senador Alessandro Vieira; representando o Ministério Público de Sergipe (MP/SE), o subprocurador-geral de Justiça, Paulo Lima Santana; o deputado estadual Cristiano Cavalcante; o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Sobral; o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, e o diretor de Novos Negócios da Iguá, Gabriel Montagnini, que realizou uma apresentação institucional esclareceu a operacionalização da empresa nos municípios.

Foto: Kaio Espínola

Innuve Comunicação