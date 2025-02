Federação dos Municípios tem primeira mulher na presidência da instituição

Nesta segunda-feira, 17, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promoveu a cerimônia de posse que reuniu importantes autoridades, entre elas o governador Fábio Mitidieri, prefeitos e prefeitas de diversas cidades, senadores, deputados estaduais e federais, além de representantes de órgãos públicos. O evento, realizado na sede da FAMES, empossou a nova mesa diretora da entidade municipalista – biênio 2025/2026 – que agora é liderada por Silvany Mamlak, ex-prefeita de Capela e a primeira mulher a assumir a presidência da instituição.

Durante a cerimônia, Silvany Mamlak destacou a relevância do momento histórico para a política sergipana. “Tomamos posse como presidente da FAMES em um momento importante, onde sou a primeira mulher a assumir essa federação. É uma instituição forte que tem feito um trabalho significativo junto aos municípios sergipanos. Nossa missão é dar continuidade ao trabalho com transparência e capacitações para nossos gestores. Desenvolver o Estado significa estarmos unidos em torno das pautas municipalistas para mudar a vida do povo sergipano”, ressaltou Silvany.

O governador Fábio Mitidieri fez questão de parabenizar a nova presidente. “Quero parabenizar Silvany que chega em um momento ímpar, um momento importante de fortalecimento da municipalidade. Como instituição municipalista que abrange 66 municípios, a FAMES mostra toda a sua credibilidade, a sua força e sua representatividade. Isso tem que ser enaltecido, por isso mesmo que o nosso governo, a gente sempre coloca a FAMES à mesa para discutir os assuntos que tem impactado na vida dos sergipanos, por entendermos que ela tem a representatividade e a credibilidade necessária para isso. Por isso, fico muito feliz hoje, até pela qualidade da mesa diretora que chega, formada por gestores competentes que já passaram pelo crivo do povo, e agora vem para contribuir cada vez mais com a FAMES”, declarou o governador.

O senador Alessandro Vieira reforçou a importância da FAMES no cenário político. “A FAMES desempenha um papel fundamental na proteção e ampliação dos trabalhos dos nossos prefeitos. Os problemas estão nas cidades, e os prefeitos são os primeiros responsáveis por eles. A união com qualidade técnica ajuda a tratar questões como arrecadação e gestão, que a FAMES vem com muito brilhantismo ajudando os prefeitos de Sergipe”, pontuou o senador.

A presença do presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), José Henrique, também foi notável na cerimônia. “Estou muito feliz em estar em Aracaju para prestigiar este momento ímpar na política de Sergipe. Um evento extremamente concorrido, com a presença de senador, deputados federais, deputados estaduais, do governador do Estado, prefeitos e prefeitas, para promover um momento também ímpar, que é a presidência da FAMES, em nome de Silvany, ela que tem realizado um grande trabalho ao lado dos prefeitos e prefeitas do Brasil, fez um grande trabalho como prefeita de Capela, e sem dúvida alguma terá um êxito muito grande. E eu quero, claro, me aproximar cada vez mais dessa instituição que é tão importante para o Nordeste, para que nós tenhamos uma parceria grande para fortalecer cada vez mais os municípios baianos, sergipanos e brasileiros, apontou José Henrique.

Filiação

Um dos momentos marcantes da cerimônia foi a assinatura do termo de filiação à FAMES pela prefeita de Aracaju, Emília Correia, que enfatizou a relevância da união através da intermediação da Federação. “Essa força que nos une através da FAMES certamente vai facilitar nossa caminhada. E quando digo ‘nossa’, refiro-me ao povo de Aracaju e das demais cidades que nos conduziram ao espaço do poder. Tenho certeza de que Aracaju estará mais forte agora como parte da FAMES”, declarou Emília.

Com uma nova mesa diretora composta por líderes experientes — incluindo Esmeralda Cruz (vice-presidente), Alan Andrelino (tesoureiro), Marcell Souza (1º secretário) e Christopher Divino (2º secretário) — além do Conselho Fiscal, composto por Lara Moura, Anderson Menezes e Robson Martins — a nova gestão promete um trabalho dedicado à promoção do municipalismo em Sergipe.

