Familiares e amigos prestam homenagens a Thiago Batalha

Na manhã desta segunda-feira (14), o corpo do ex-vereador Thiago Batalha foi velado na Câmara Municipal de Aracaju. O velório reuniu diversos amigos e familiares para a despedida.

Carlos Batalha, pai de Thiago, relembrou as boas conversas com o filho. “Thiaguinho era o filho com quem eu mais falava de política. No sábado, estávamos conversando e ele disse que seria o primeiro a me enviar mensagem no dia dos pais. Eu esperei até meio-dia, e ele não enviou. É doloroso perder um filho”, reitera. Thiago era o filho mais novo de seis irmãos.

Outros familiares não quiseram se pronunciar. O sepultamento ocorre às 11h, no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju.

Vereadores de Aracaju se despedem do colega

Em meio à comoção, o presidente da CMA, Ricardo Vasconcelos (Rede), apontou que “ocorreu uma perda precoce do vereador, que defendeu o interesse do povo de Aracaju. Vai fazer falta a todos nós. Só nos resta prestar solidariedade aos amigos e familiares”.

O vereador Nitinho Vitale (PSD) explica que Thiago era um grande amigo. “Uma pessoa maravilhosa, que, infelizmente, nos deixou muito cedo. Só tenho a agradecer por esse tempo que tivemos”.

Ao expressar os sentimentos dela à família, a vereadora Emília Corrêa (Patriotas) destacou: “Eu também sou mãe e meu filho tem 34 anos. Eu nem consigo imaginar a dor que a família está sentindo. Só temos que abraçar a família”.

O vereador Binho (PMN) comentou que “essa é uma perda incalculável, um jovem que fez muito pela cidade de Aracaju”.

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) explicou que foi um choque para todos a perda do jovem político. “ A saudade e o legado ficam por tudo que ele nos deixou na Câmara Municipal de Aracaju.”

O vereador Sargento Byron (Republicanos) pontuou que Thiago era “um jovem atuante na política. Sabemos o quanto ele contribuiu para melhorar a qualidade de vida do povo de Aracaju. Lamentamos muito”.

“Vamos lembrar dele sempre alegre, sorridente e vamos guardar as boas lembranças e pedir que Deus conforte a família, destacou o vereador Breno Garibalde (União Brasil).

Para o vereador Vinicius Porto (PDT), Thiago “fez um grande trabalho nessa Casa e participava diretamente das sessões. Apresentou projetos importantes para a nossa cidade, então, para mim, ele foi um excelente vereador, brilhante e uma pessoa muito alegre”.

Autoridades políticas marcaram presença no velório

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, foi até a Câmara prestar sua solidariedade e desejou força a todos os familiares. “Só podemos abraçar a família e desejar que Deus dê força à família e aos amigos. Essa é uma dor profunda e não temos noção dela”.

O vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, também esteve presente no velório. “Essa foi uma partida precoce. Ele era muito jovem e tinha muitos desejos de servir à comunidade, mas sei que ele será acolhido por Deus. Nós ficamos com a tristeza da partida”, disse o vice-governador e secretário de Estado da Educação.

A Deputada Federal Katarina Feitosa lamentou a morte de Batalha. “É uma perda muito grande para a população sergipana. Ele era uma pessoa muito atuante e sempre estava preocupado com as pessoas. Perdemos todos”.

“Acompanhamos de perto a trajetória de Thiago e ele deixou sua marca. Era um vereador atuante, que sempre lutou pelas pessoas e pela cidade de Aracaju”, destacou o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo.

Cleon Menezes, secretário de Estado da Comunicação, rememorou momentos de alegria vividos com o amigo Thiago. “Ele sempre foi um vereador querido, com muitas histórias para contar. Então, o mais importante é esse legado de alegria, e que fique na memória das pessoas o que ele fez de bom”.

O ex-deputado federal André Moura (União Brasil) também foi prestar suas homenagens a Thiaguinho Batalha. “Ele era um cara cheio de vida e muito querido por todos. Sentimos muito sua partida. Eu o vi transformar sonhos em projetos aqui na Câmara”, relembrou.

Homenagem de colegas ex-vereadores

Diversos colegas ex-parlamentares, que compartilharam o espaço da CMA com Thiaguinho Batalha, foram prestar últimas homenagens ao ex- vereador.

Lucas Aribé lamentou a perda. “Ele era um jovem com muitos ideais, com muita luta e força de vontade. Ele passou por essa Casa e deixou sua contribuição, mostrando que, quando se quer algo, tem que se lutar por isso”.

“Fica a nossa solidariedade e a mensagem de leveza que ele deixa para todos nós”, finalizou Elber Batalha.

Foto Gilton Rosas

Por Camila Gabrielle