“Famílias estão sendo destruídas por apostas”, alerta o vereador Pastor Diego

Um alerta acerca das apostas online e suas consequências foi alvo de debate na sessão plenária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 23. O vereador Pastor Diego (União) promoveu uma reflexão sobre o impacto das apostas online. O parlamentar, que atua como líder religioso e acompanha casos de dependência, relatou sua preocupação com o crescimento do vício entre as famílias brasileiras.

Pastor Diego mencionou que tem sido procurado por pais que, inicialmente, suspeitavam que seus filhos estivessem envolvidos com drogas ou álcool, mas descobriram que a dependência em apostas se tornou uma nova ameaça. “O que estamos vivendo em nosso país é uma febre, uma destruição. Famílias estão sendo destruídas por conta dessa ilusão. As pessoas perdem tudo para essas apostas, e isso está arruinando lares”, afirmou.

Segundo estimativas do Banco Central, os brasileiros gastaram entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões mensalmente em apostas no sistema bets de janeiro a agosto de 2024. Esses valores estão drenando a economia e comprometendo o futuro de muitas famílias. Outros dados também indicam que beneficiários do Bolsa-Família transferiram R$ 3 bilhões para empresas de apostas por meio de pix em agosto deste ano.

“O impacto financeiro e social desse vício já se faz sentir em todo o país. Bilhões estão sendo drenados da economia, e um número alarmante de famílias sofre com perdas financeiras, endividamento e destruição de lares. O enfrentamento ao vício em apostas é urgente e exige medidas enérgicas para evitar que a situação se agrave ainda mais”, enfatizou Pastor Diego.

Diante do exposto, outros parlamentares corroboraram com os relatos apresentados. O vereador Adriano (Podemos) destacou a necessidade de uma força-tarefa para enfrentar o problema: “Tem muitas pessoas dependentes, nós precisamos realmente de uma ação urgente para combater e promover o enfrentamento a essas bets”.

Já Elber Batalha (PSB) alertou para a gravidade da situação em Sergipe, mencionando casos trágicos de suicídio e perda de patrimônio. “Essas apostas já se tornaram uma epidemia. Conheço pessoas que perderam tudo, até imóveis, e foram extorquidas por causa de dívidas feitas no ‘fiado’”, relatou.

O vereador Sargento Byron (MDB) trouxe à tona o papel da publicidade e dos influenciadores digitais, que, na ótica dele, contribuem diretamente para o aliciamento de novos apostadores. “Precisamos regulamentar urgentemente essa prática, para proteger a sociedade dessa falsa ilusão de ganhos fáceis”, defendeu.

