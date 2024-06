FAPITEC DE SERGIPE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA TECNOVA III

Na última sexta-feira, 14, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) participou de um encontro promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) no Rio de Janeiro, que teve como objetivo reunir membros das equipes executoras do Programa Tecnova III de todas as fundações de amparo à pesquisa do Brasil e demais instituições de operacionalização, para um dia de apresentações de pontos fundamentais do edital. Representaram a Fundação, o coordenador de Inovação Tecnológica, Paulo Alves, a assistente administrativa de Inovação, Letícia Almeida, e a gerente de Prestação de Contas, Liana Rocha. Dentre as 27 unidades federativas, apenas dois Estados não puderam se fazer presentes.

“Enxergamos que o aprimoramento dos serviços de auxílio à inovação e à pesquisa é essencial para este cenário. O encontro foi muito proveitoso e, com certeza, as instruções conduzidas pela Finep contribuirão diretamente para o sucesso do programa não só em Sergipe como também em todo o Brasil”, destacou o coordenador de Inovação Tecnológica, Paulo Alves.

A programação foi dividida em três etapas, sendo a primeira de cunho técnico, com detalhamento do macroprocesso; a segunda de aspecto financeiro, com abordagem sobre concessão, aplicação e prestação de contas; e uma terceira abordagem sobre alguns critérios necessários para a instauração de processos de Tomada de Contas Especial (TCE).

Para o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, o Programa Tecnova já é um sucesso em Sergipe, e a terceira edição resultará em projetos promissores. “A execução do edital contribuirá para a competitividade das empresas no âmbito da inovação e economia em nosso estado, e com certeza teremos ótimos resultados”, disse.

Tecnova III

Com o edital, a Fapitec/SE e a Finep promovem o aumento das atividades de inovação, com incremento da competitividade das empresas e da economia. A seleção pública visa gerar oportunidades de mercado envolvendo significativo risco tecnológico. Os projetos desenvolvidos via edital Tecnova III devem ser focados nas seguintes áreas: Transição Energética; Petróleo e Gás; Agricultura; Saúde, Biotecnologia e Educação e Transformação Digital.

De acordo com o cronograma do edital, as propostas poderão ser encaminhadas à Fundação até o dia 30 de agosto. Para consultar mais informações, basta acessar a aba editais abertos no site oficial da Fapitec/SE.

Foto: Ascom/Fapitec